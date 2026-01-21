21 Ocak 2026 itibarıyla baraj doluluk oranları güncellendi. Türkiye genelinde etkili olan yağışların ardından gözler büyükşehirlerdeki baraj seviyelerine çevrildi. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da barajların doluluk oranı en çok araştırılan konular arasındadır. İşte güncel veriler...

Ocak ayının sonlarına doğru yaklaşılırken yağışların barajlara etkisi yakından takip ediliyor. Kar ve yağmurun etkisini arttırdığı bu dönemde, 21 Ocak 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'daki baraj doluluk oranı merak konusu oldu. Su kaynaklarının mevcut durumu kritik öneme sahip. İşte dört büyük ilde güncel baraj doluluk oranları...

Güncel baraj doluluk oranları 21 Ocak 2026: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursada barajlar yüzde kaç dolu?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 21 OCAK

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 21 Ocak 2026 verilerine göre, barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 25,07 seviyesinde kaydedildi.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları şu şekildedir;

Ömerli Barajı: yüzde 34,78

Darlık Barajı: yüzde 41,46

Elmalı Barajı: yüzde 74,72

Terkos Barajı: yüzde 16,79

Alibey Barajı: yüzde 19,76

Büyükçekmece Barajı: yüzde 17,99

Sazlıdere Barajı: yüzde 15,23

Istrancalar Barajı: yüzde 32,02

Kazandere Barajı: yüzde 6,92

Pabuçdere Barajı: yüzde 8,39

21 OCAK ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM NE?

Ankara'da barajlar, İstanbul'a kıyasla daha düşük bir doluluk seviyesindedir. ASKİ'nin güncel verilerine bakıldığında, kullanılabilir aktif su miktarının yüzde 1.40 olduğu belirtildi.

Ankara barajlarını doluluk oranlarına ait veriler Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından güncel olarak paylaşılmaktadır.

21 OCAK İZMİR'DE BARAJLAR YÜZDE KAÇ DOLU?

İzmir baraj doluluk oranları İZSU tarafından paylaşıldı. Ocak ayı itibarıyla İzmir'in Gördes barajının doluluk oranı %4,95 olarak ölçüldü. Öte yandan İzmir'de geçmiş yıllara kıyasla yağış oranı da düşüşe geçti.

BURSA GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI 21 OCAK

Bursa, 2026 yılına en kurak giren illerimizden biri oldu. 21 Ocak'ta BUSKİ tarafından paylaşıla güncel verilere göre, Bursa'da baraj doluluk oranı yüzde 2,16 oldu.

