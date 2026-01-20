İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 20 Ocak 2026 Salı günü için İstanbul baraj doluluk oranı belli oldu. Barajlardaki su seviyesi son günlerde yağışların etkisiyle yeniden yükselmeye başladı.

İstanbul’a içme suyu sağlayan barajlardaki doluluk oranları, son günlerde etkisini artıran yağışların ardından yeniden araştırılmaya başlandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 20 Ocak 2026 itibarıyla kent genelindeki barajların ortalama doluluk seviyesini açıkladı.

20 OCAK İSTANBUL BARAJLARINDAKİ SON DURUM NE?

İSKİ verilerine göre, İstanbul'da genel baraj doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 25,07 seviyesindedir.

İSKİ açıkladı! 20 Ocak İstanbul barajlarındaki son durum ne?

En yüksek doluluk yüzde 33,51 ile Ömerli Barajı’nda görülürken, en düşük seviye yüzde 8,42 ile Pabuçdere Barajı’nda kaydedildi.

20 Ocak 2026 tarihli İSKİ verilerine göre, İstanbul’da en fazla suya sahip baraj Ömerli olurken, onu Darlık, Terkos ve Alibey izledi. Dağılıma bakıldığında Ömerli açık ara öne çıkarken, Kazandere, Sazlıdere ve Pabuçdere’de su seviyelerinin düşük olduğu görüldü.

Ömerli barajı 33,51

Darlık barajı 40,07

Elmalı barajı 71,48

Terkos barajı 16,91

Alibey barajı 19,21

Büyükçekmece barajı 18,14

Sazlıdere barajı 15,19

Istrancalar 32,35

Kazandere 7,51

Pabuçdere 8,42

