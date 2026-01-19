Türkiye genelinde etkisini arttıran kar yağışlarının ardından barajlardaki doluluk oranları yeniden gündeme gedi. Yağışların içme suyu kaynaklarına nasıl yansıdığı merak edilirken, 19 Ocak 2026 itibarıyla İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere büyükşehirlerdeki barajların güncel doluluk seviyeleri yakından takip ediliyor. İşte, baraj doluluk oranlarında son durum...

Yurt genelide etkisini arttıran soğuk hava dalgası ve kar yağışlarının ardından İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlerdeki barajların doluluk oranı yeniden gündeme geldi. Barajlardaki doluluk oranı kritik seviyelerde seyrederken, son zamanlarda etkili olan yağışların su seviyelerinde nasıl yansıdığı güncel verilerle yakından takip ediliyor.

Baraj doluluk oranlarında son durum gündemde! İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursada baraj doluluk oranı kaç oldu?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 19 OCAK

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan 19 Ocak 2026 verilerine göre, barajlardaki genel doluluk oranı yüzde 24,16 seviyesindedir.

İSKİ'nin verilerine göre, İstanbul'daki barajların doluluk oranları şu şekildedir:

Elmalı Barajı: %71,98

Darlık Barajı: %40,06

Ömerli Barajı: %32,76

Istrancalar Barajı: %31,98

Alibey Barajı: %19,05

Büyükçekmece Barajı: %17,83

Terkos Barajı: %16,43

Sazlıdere Barajı: %14,90

Pabuçdere Barajı: %8,27

Kazandere Barajı: %7,61

İstanbul'daki barajların genel doluluk oranI 5 Ocak'ta yüzde 18,94 seviyesindeydi. Bugün itibarıyla yağışlarla birlikte yüzde 25'in üzerine çıkması bekleniyor.

ANKARA'DAKİ BARAJLARDA DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

Ankara'daki barajların doluluk oranı, İstanbul'a kıyasla oldukça düşük bir seviyededir. ASKİ'nin güncel verileri, toplam doluluk oranının yüzde 12.62 olduğunu duyurdu.

İZMİR GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İzmir barajlarına ait veriler İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından paylaşılıyor. Yağışlar artsa bile İZSU verilerine göre Tahtalı başta olmak üzere barajlardaki doluluk oranları kritik seviyededir.

19 OCAK BURSA'DA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

BUSKİ'nin açıkladığı güncel verilere bakıldığında, Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda doluluk oranı 19 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla yüzde 1,24 olarak kaydedildi.

