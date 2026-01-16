Yağışların etkisini göstermesiyle birlikte İSKİ baraj doluluk oranları vatadaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle "16 Ocak İstanbul barajlarında son durum ne?" sorusu günün en çok araştırılan konuları arasındadır.

İstanbul'un su kaynakları, kış yağışlarının ardından yeniden gündeme geldi. Bu kapsamda İSKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre, 16 Ocak 2026 itibarıyla İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı belli oldu. Alibeyköy, Büyükçekmece, Ömerli ve diğer barajlarda su seviyesi güncellendi.

16 OCAK İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM NE?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre, 16 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yüzde 23.75 olarak kaydedildi. Düne göre Düne göre yüzde 0,24 oranında yükseliş kaydedilen baraj doluluk oranlarında, önümüzdeki günlerde görülecek yağışla birlikte belirgin seviyede artış bekleniyor.

İstanbul barajlarındaki doluluk oranı, önceki gün %23,51 iken, bugün %23,75 olarak kayıtlara geçti. Bu rakamlar, barajlarda %1'lik bir artış olduğunu gözler önüne seriyor. Yağışların etkisiyle beraber su seviyeleri yeteri kadar yükselmemiştir.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli barajı 31,34

Darlık barajı 38,33

Elmalı barajı 72,42

Terkos barajı 16,31

Alibey barajı 18,72

Büyükçekmece barajı 17,67

Sazlıdere barajı 14,71

Istrancalar 38,87

Kazandere 7,71

