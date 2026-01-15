İstanbul'daki barajların doluluk oranları merak edilip araştırılıyor. İSKİ 15 Ocak 2026 İstanbul baraj doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ'ye çevrildi. İSKİ Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Istrancalar, Kazandere, Ömerli, Pabuçdere, Sazlıdere ve Terkos baraj doluluk oranlarını paylaştı. İşte 15 Ocak 2026 barajların doluluk oranları…

Baraj doluluk oranları İSKİ tarafından paylaşıldı. Buna göre; en düşük su seviyesine sahip Sazlıdere Barajı'nda su miktarı yüzde 14,71 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 72,42 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.

15 OCAK İSTANBUL'DA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

İSKİ 15 Ocak 2026 baraj doluluk oranları netleşti. Yağışların ardından İstanbul barajlarında sınırlı seviyede yükseliş yaşandı. Bu kapsamda İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 23.51 olarak kaydedildi.

İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İSKİ 15 Ocak baraj doluluk oranlarını paylaştı

15 OCAK İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli barajı 31,34

Darlık barajı 38,33

Elmalı barajı 72,42

Terkos barajı 16,31

Alibey barajı 18,72

Büyükçekmece barajı 17,67

Sazlıdere barajı 14,71

Istrancalar 38,87

Kazandere 7,71

Pabuçdere 7,92

Haberle İlgili Daha Fazlası