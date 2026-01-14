Megakentin su ihtiyacını karşılayan barajlarda doluluk oranları yaz boyunca kritik seviyelerdeydi. İstanbul'da etkili olan sağanak yağışların ardından, barajlardaki su seviyesi yavaş yavaş yükselmeye başladı. İstanbullular, ""14 Ocak barajlar yüzde kaç doldu?" sorusuna cevap arıyor.

Son günlerde İstanbul'da etkisini gösteren yağmur ve kar yağışları barajlara adeta can suyu oldu. İstanbul ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 7 Aralık'ta yüzde 17,12 seviyelerinde kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranları, yağışların ardından yeniden yükselişe geçti. 14 Ocak 2026 itibarıyla sular seviyelerinde artış yaşanırken, Megakentte "Barajlar ne kadar doldu?" sorusu yeniden gündeme geldi. İşte İstanbul'un güncel baraj doluluk oranları...

14 Ocak İstanbul baraj doluluk oranları: Yağışların ardından barajlar yüzde kaç doldu? İSKİ duyurdu

14 OCAK İSTANBUL'DA BARAJLAR YÜZDE KAÇ DOLDU?

İSKİ 14 Ocak 2026 baraj doluluk oranları belli oldu. Son 1 haftada İstanbul barajlarında sınırlı seviyede yükseliş gerçekleşti. Özellikle Aralık ayından bugüne kadar 72,56 milimetre yağış düşen barajların doluluk oranı yüzde 4,36 oranında arttı.

14 Ocak İstanbul baraj doluluk oranları: Yağışların ardından barajlar yüzde kaç doldu? İSKİ duyurdu

Bu kapsamda kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 22,90 olarak kaydedildi.

14 Ocak İstanbul baraj doluluk oranları: Yağışların ardından barajlar yüzde kaç doldu? İSKİ duyurdu

Su miktarı, Ömerli'de yüzde 29,98, Darlık'ta yüzde 36,88, Elmalı'da yüzde 71,17, Terkos'ta yüzde 16,43, Alibey'de yüzde 17,92, Büyükçekmece'de yüzde 17,36, Sazlıdere'de yüzde 14,38, Istrancalar'da yüzde 43,95, Kazandere'de yüzde 7,83, Pabuçdere'de yüzde 7,83 olarak hesaplandı.

14 Ocak İstanbul baraj doluluk oranları: Yağışların ardından barajlar yüzde kaç doldu? İSKİ duyurdu

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirebilirken su miktarı bugün itibarıyla 198,71 milyon metreküp olarak kayda geçti. Melen'den 23,26 milyon, Yeşilçay'dan da 8,39 milyon metreküp olmak üzere toplam bu yıl 31,65 milyon metreküp su alındı.

İstanbul'da dün 2 milyon 979 bin metreküp su tüketildi. Şehre verilen suyun 2 milyon 423 bin metreküpü regülatörlerden, 556 bin metreküpü ise barajlardan temin edildi.

İSKİ'ye göre, 13 Ocak'taki baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 65,11, 2017'de yüzde 64,06, 2018'de yüzde 66,26, 2019'da yüzde 90,06, 2020'de yüzde 52,8, 2021'de yüzde 24,66, 2022'de yüzde 51,73, 2023'te yüzde 31,44, 2024'te yüzde 57,9, 2025'te yüzde 42,89 ve 2026'da yüzde 22,90 olarak kaydedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası