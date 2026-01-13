Ankara’da su kesintisi listesi ASKİ tarafından paylaşıldı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan duyurulara göre; Mamak, Pursaklar ve Çankaya’da kesintinin başlangıç ve bitiş saatleri belli oldu.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, bugün 3 ilçedeki bazı mahallelerde su kesintilerinin yaşanabileceğini belirtti. Peki, Ankara’da sular ne zaman verilecek? İşte 12 Ocak Pazartesi Ankara su kesintisi güncel listesi...

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN VERİLECEK?

Bugün sular Mamak'ta 14.00'da, Pursaklar'da 10.00'da, Altındağ'da 11.00'da gelecektir. Kesintiler içme suyu hattında yaşanan sorundan kaynaklıdır.

MAMAK/ PLANLI KESİNTİ

Arıza Tarihi: 12.01.2026 23:00:00

Tamir Tarihi: 13.01.2026 14:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz, Mamak İlçesi, Akdere mahallesi 386/1 Sokak ve 386/2 Sokaklarda Q200'lük İçme suyu hattında yaşanan arıza nedeniyle, 12 Ocak 2026 22:30 ile 13 Ocak 2026 14:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Mamak İlçesi, Akdere mahallesi

PURSAKLAR/ PLANSIZ KESİNTİ

Arıza Tarihi: 13.01.2026 03:00:00

Tamir Tarihi: 13.01.2026 10:00:00

Detay: : Pursaklar İlçesi Merkez mahallesi Orhangazi caddesi içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Merkez Mahallesi bir kısmı -Yunus emre mahallesi bir kısmı

ALTINDAĞ / PLANSIZ KESİNTİ

Arıza Tarihi: 13.01.2026 06:15:00

Tamir Tarihi: 13.01.2026 11:00:00

Detay: Değerli abonelerimiz Karapürçek mahallesinde Yeşil kuşak caddesi içerisinde İçme suyu Şebeke hattında yaşanan arıza nedeniyle 13.01.2026 saat 06:00 ile 13.01.2026 saat 11:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.

Etkilenen Yerler: Karapürçek Mahallesinin tamamı

