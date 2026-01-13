13 Ocak 2026 Salı günü TESKİ su kesintisi gündeme geldi. Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Süleymanpaşa ilçelerinde sabah saatlerinde etkili olan su kesintisi, Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) tarafından duyurulan program planlı bakım çalışmaları ile ana şebeke arızasını kapsıyor. Kesintilerin ne zaman sona ereceği merak edildi.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), 13 Ocak 2026 Salı günü il genelinde hem planlı bakım çalışmaları hem de ani gelişen altyapı arızaları nedeniyle bazı bölgelerde su kesintisi uygulandığını duyurdu. Çerkezköy ve Süleymanpaşa’da farklı nedenlerle başlayan kesintiler, sabah saatlerinden itibaren gündemde yer alıyor.

13 OCAK TESKİ SU KESİNTİSİ!

TESKİ tarafından yayımlanan kesinti programına göre 13 Ocak 2026 Salı günü Tekirdağ’ın iki ilçesinde eş zamanlı olarak su kesintisi yaşanıyor. Çerkezköy’de ana şebeke hattında meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle bazı mahallelere sabah saatlerinden itibaren su verilemezken, Süleymanpaşa’da ise gece boyunca süren planlı bakım ve hat yenileme çalışmaları kapsamında kesinti uygulandı.

13 Ocak TESKİ su kesintisi! Tekirdağda sular ne zaman gelecek? (Çerkezköy, Süleymanpaşa)

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Çerkezköy’de yaşanan su kesintisi, ana şebeke hattında meydana gelen arızadan kaynaklanıyor. TESKİ’nin açıkladığı listeye göre Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi ile Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi bu arızadan doğrudan etkilenen bölgeler arasında yer alıyor.

Resmi programa göre suların 13 Ocak Salı günü saat 12.00 itibarıyla yeniden verilmesi bekleniyor. Ancak şebeke basıncının dengelenmesi nedeniyle özellikle üst katlı binalarda ve bazı sokaklarda suyun tam olarak ulaşması biraz daha geç olabilir.

TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Süleymanpaşa ilçesinde uygulanan kesinti, planlı bakım ve altyapı çalışmaları kapsamında gerçekleştiriliyor. Kesinti, 12 Ocak Pazartesi 20.00’de başladı ve 13 Ocak Salı 08.00’de sona erecek şekilde planlandı. Kesintiden Cumhuriyet, Ertuğrul, Altınova, Barbaros ve Topağaç mahalleleri etkileniyor.

