BES havuzundaki toplam para 19 Ocak itibarıyla 2 trilyon 288 milyar TL’ye ulaştı. Sistemdeki birikimlerin %41’inin altın olması ve sarı metalde yaşanan ralli, BES’i de büyütmeye devam etti. Son 1 yılda 1 trilyon lira büyüyen BES havuzundaki artışın 561 milyar lirası, altın yatırımlarından geldi. Öte yandan bankalarda da toplam mevduat içinde altının ağırlığı hızla artıyor…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) havuzundaki birikimlerin de hızla artmasını beraberinde getiriyor. BES havuzundaki toplam para 19 Ocak itibarıyla 2 trilyon 288 milyar TL’ye ulaştı. Böylece yeni rekor seviye de görüldü.

BES’İN YÜZDE 41’İ ALTIN

Sistemdeki birikimlerin %41,14’ü “kıymetli madenler” yani altın fonlarında bulunuyor. Bu oran, yaklaşık 941 milyar 129 milyon liralık büyüklüğe işaret ediyor. Hisse senetlerinin ağırlığı %16,58 oldu. Havuzda borsanın payı 380 milyar liraya yaklaştı. Üçüncü sırada ise %11,41 pay ile tahviller yer aldı.

561 MİLYAR TL’LİK KATKI

BES Uzmanı Zeynep Candan Aktaş, havuzun 2 trilyon 288 milyar lira ile yeni bir zirveye ulaştığını belirterek, “Bunun %41'i altın cinsi varlıklarda. Son bir yılda 1 trilyon lira büyüyen BES havuzunda, bu büyümenin 561 milyar lirası altın yatırımlarından geliyor” değerlendirmesinde bulundu.

MEVDUATTAKİ PAY ARTIYOR

Bu arada bankalardaki altın miktarı da Kasım 2025’te, geçen yılın aynı dönemine göre %18 büyüdü. Söz konusu dönemde altın yaklaşık %90 prim yaptı. Miktar, fiyat artışı ve rezerv artışı etkisiyle 2024’te %7,7 olan altın hesaplarının toplam mevduattaki payı, Kasım 2025’te %12,8’e yükseldi.

BİNDE 2 VERGİYE RAĞMEN…

Uzmanlar, ithalata getirilen kısıtlamalara rağmen özellikle fiyatlardaki yükselişin etkisiyle bankalarda da altın mevduatı artışının yaşandığını belirterek, “Aynı zamanda altın mevduatlarına binde 2 vergi de getirilmişti. Ancak bu oran da yatırımcıyı altından vazgeçtirmedi” şeklinde konuşuyor.

