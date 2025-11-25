Areda Survey'in, ülke genelinde 2 bin 455 kişiyle yaptığı araştırmaya göre toplumun yüzde 52'si ekonomik sorunları hükümetin, yüzde 48'i ise muhalefetin çözebileceğini düşünüyor. Gençlerde hükümete güven artarken, 55 yaş üstünde muhalefet öne çıktı. Ankete göre eğitim seviyesi yükseldikçe hükümete desteğin belirgin biçimde arttığı gözlendi.

Areda Survey tarafından 31 Ekim – 3 Kasım 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde 2 bin 455 kişiyle gerçekleştirilen araştırma, ekonomik sorunların çözümü konusunda toplumun ikiye bölündüğünü ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 52’si hükümetin ekonomiyi daha iyi yönetebileceğini düşünürken, yüzde 48’i muhalefetin çözüm üretebileceğine inanıyor.

GENÇLER HÜKÜMETE DAHA FAZLA GÜVENİYOR

Araştırmanın yaş gruplarına göre dağılımı farklı eğilimleri gözler önüne serdi. Özellikle 18-34 yaş aralığında hükümete duyulan güvenin daha yüksek olduğu görüldü. Bu grupta katılımcıların yüzde 55,2’si hükümeti, yüzde 44,8’i ise muhalefeti ekonomik sorunların çözümünde daha etkili buluyor.

ORTA YAŞTA DENGELİ TABLO, 55 YAŞ ÜSTÜNDE MUHALEFET ÖNDE

35-54 yaş grubunda oranlar birbirine oldukça yakın seyretti. Hükümeti yetkin bulanların oranı yüzde 50,7 olurken, muhalefeti tercih edenlerin oranı yüzde 49,3 oldu. Buna karşın 55 yaş ve üzeri seçmenlerde tablo tersine döndü; bu yaş grubunun yüzde 50,3’ü muhalefeti, yüzde 49,7’si ise hükümeti ekonomik yönetimde daha başarılı görüyor.

EĞİTİM SEVİYESİ ARTTIKÇA HÜKÜMETE DESTEK YÜKSELİYOR

Ekonomiyi kimin daha iyi yöneteceğine dair tercihler eğitim düzeyiyle de ilişki gösterdi. İlköğretim ve altı eğitim seviyesinde hükümet yüzde 50,2 ile hafif bir üstünlük sağlarken, lise mezunlarında bu oran yüzde 52,3’e çıktı. Lisans ve lisansüstü eğitim düzeyinde ise hükümete duyulan güven yüzde 56,6’ya kadar yükseldi. Muhalefet tercihi aynı grupta yüzde 43,4’te kalıyor.

KADIN VE ERKEKLERDE EĞİLİM BENZER

Cinsiyete göre yapılan değerlendirmede de hükümete destek oranlarının birbirine yakın olduğu tespit edildi. Kadınların yüzde 51,3’ü, erkeklerin ise yüzde 52,7’si ekonomik sorunların çözümü konusunda hükümeti daha başarılı buldu.



