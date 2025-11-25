Türkiye'de hakemlerle başlayan ve futbolcularla devam eden bahis operasyonunun yankıları sürüyor. 24 Aralık 2023 tarihinde Ümraniyespor'un sahasında Giresunspor'u 2-1 yendiği maç için suç duyurusunda bulunan iş insanı Cüneyt Semirli, konuk ekibin savunma oyuncusu Faruk Can Genç'e 20 bin dolar şike parası verip, karşılaşmaya yüklü bahis oynadıklarını iddia etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1024 futbolcuyu bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk ederken, TFF 1'inci Lig'de 24 Aralık 2023'te oynanan ve Ümraniyespor'un, Giresunspor'u 2-1 yendiği karşılaşmada şike yapıldığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

"BAHİS OYNADIM"

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; avukatı Emre Sirac Pamuk aracılığıyla başvuruyu yapan iş insanı Cüneyt Semirli, kendisinin de bu maça bahis oynadığını belirtip, şike itirafında bulunarak, etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini iletti.

20 BİN DOLARLIK ANLAŞMA

Savcılığa verilen dilekçede yer alan ifadelere göre yaşananlar şöyle:

"Cüneyt Semirli, 20 Aralık 2023'te Adana'da iddaa bayii sahibi Ümit Kaya tarafından WhatsApp üzerinden arandı ve 24 Aralık 2023'te oynanacak Ümraniyespor-Giresunspor müsabakası için şike teklifi aldı. Maçtan bir gün önce 23 Aralık'ta Semirli ve Kaya, İstanbul'da buluştu. Ümit Kaya, eski Adanasporlu futbolcu ve menajer Koray Şanlı ile Cenk isimli şahıslarla temasta olup, bu kişilerin Giresunspor'da oynayan bazı futbolcularla para karşılığı anlaşmaya hazır olduklarını belirtti.

Farukl Can Genç

Şike parası olarak futbolcuya 20 bin dolar verileceği aktarıldı. Semirli kendi payına düşen parayı Kaya'nın belirttiği hesaba EFT yaptı. Semirli, 23 Aralık 2023 Cumartesi günü İstanbul Palladium AVM'deki kafede Ümit Kaya ve Koray Şanlı ile bir araya geldi. Koray, Giresunspor futbolcularıyla bağlantıyı kuran ve onlarla bir araya getirecek olan kişi olarak görüşmeye dahil oldu.

MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Aynı gün akşam saatlerinde Semirli ve Kaya'yı Ümraniye'de Giresunspor'un kamp yaptığı otele (Ramada by Wyndham Ümraniye) götürdü. Ümit Kaya ile birlikte otelde bir oda kiralayan Semirli, oda numarasını Şanlı'ya iletti. Şanlı, Giresunspor eski yöneticileri ve teknik ekip tarafından tanınacak olması sebebiyle otele girmedi. Ümit Kaya, maçı Ümraniye stadına gidip takip etti."

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturması devam ediyor

TESLİMAT KAMPTA ELDEN YAPILDI

Savcılığa verilen dilekçede, Ümit Kaya otele girdikten yaklaşık yarım saat sonra Giresunspor defans oyuncusu Faruk Can Genç'in odaya geldiği; Koray'ın telefonla görüntülü bağlanarak görüşmeye katıldığı yer aldı. Şike anlaşmasının detayları müzakere edilirken, Ümit Kaya tarafından 20 bin dolar nakit para futbolcu Faruk Can Genç'e teslim edildi.

Cüneyt Semirli

YÜKLÜ MİKTARDA BAHİS

Cüneyt Semirli, 24 Aralık 2023'te oynanan karşılaşma öncesinde Ümit Kaya'nın yönlendirmesiyle yurt dışı bahis sitelerinden yüksek miktarda bahis oynadı. Ümit Kaya'nın kendi iddaa bayii üzerinden de aynı maç için yüklü miktarda bahis oynandı.

3 AY CEZA ALDI

TFF, bahis operasyonu kapsamında, 102 futbolcuya verdiği cezaları 13 Kasım'da açıkladı. Faruk Can Genç de bahis oynayan 102 futbolcu arasında yer aldı. Şu anda Vanspor forması giyen Faruk Can Genç, bahis oynadığı gerekçesiyle 3 ay hak mahrumiyeti aldı.

GÖKHAN KARATAŞ

Haberle İlgili Daha Fazlası