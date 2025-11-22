Türk futbolunda deprem etkisine neden olan bahis skandalında yeni bir gelişme yaşandı. Bahis oynadıkları belirlenen hakemler arasındaki telefon görüşmeleri dava dosyasına girdi. Hakemlerin, TFF'nin açıkaldığı listede isimlerinin çıkması üzerine aralarında kullandıkları skandal ifadeler ortaya çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu, 27 Ekim 2025 tarihinde düzenlediği basın toplantısında, "371 hakemin bahis hesabı bulunduğunu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini" duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bahis ve şike iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında ise Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve bazı hakemlerin de arlarında olduğu 8 şüpheli tutuklandı.

1088 BAHİS İŞLEMİ

Bahis oynayan hakemlerin listesinin açıklandığı günlerde; hakemlerin, farklı kişilerle yaptıkları konuşmalar da soruşturma dosyasında yer aldı. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; bu isimlerden biri de Şenol Bektaş oldu.

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) incelemelerine göre; Bektaş'ın, 2021-2025 yılları arasında yaklaşık 22 milyon 126 bin TL'lik finansal işlem hacmi bulunuyor. Yasal bahis sitelerine 2021- 2024 yılları arasında toplam 1088 işlemde 1 milyon 491 bin 435 TL'lik finansal işlem hacmi gerçekleştirildiği belirtildi. İlgili bahis sitelerine 1 milyon 218 bin TL'lik para çıkışı ve 272 bin 938 TL'lik para girişi olduğu saptandı.

"BİTTİ HAKEMLİK, ADIM LEKENLENDİ"

Şenol Bektaş'ın, akrabası Yahya Bektaş ile yaptığı konuşmada, "Olacak olan olacak, ceza alıp bitecek. Bitti hakemlik. Zaten yapmam bitirmezlerse de. Ben verdim kararı ağa. Benim adım lekelendi. Bitti. Futbol izlemem bile s.... belalarını. Ama bekle ağa daha futbolcu, başkan, yönetici ayağı var. Çok kişi ceza alır" dediği saptandı.

Bahis oynadıkları belirlenen hakemler arasındaki görüşmeler soruşturma dosyasında

"ZORBAY AKLANACAK, BİZ KALACAĞIZ"

Tutuklanan hakemlerden 3 farklı yasa dışı bahis sitesine üyelik kaydı bulunan Kıvanç Kader'in ise "Ziyan sürüsü part 2" isimli bir whatsapp grubunda üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de açıklanan listede yer almasından bahsediliyor. Grupta, "Zorbay'ın cenaze namazı kılınmış. Çok korkuyorum. Yakacaklar diri diri. Zorbay aklanacak, biz kalacağız geride. İşler çığırından çıkmaya başladı" ifadelerinin geçtiği belirlendi.

ZORBAY KÜÇÜK AKLANDI

Bahis oynadığı iddiası ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Zorbay Küçük, bunun aksini söyleyip mahkemeye başvurmuştu. Haklı çıkan Küçük, TC kimlik numarasının bilgisi olmadan kullanıldığını ispatlayıp aklanmıştı.

GÖKHAN KARATAŞ

