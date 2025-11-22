Anadolu Ajansı (AA)
Otomobil sazlık alana uçtu, 2 kişi can verdi
Tokat'ın Niksar ilçesinde seyir halindeki otomobil devrildi. Feci kazada iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Nazım Can Güner idaresindeki 60 HB 460 plakalı otomobil, Şahin köyü yakınlarında sazlık alana devrildi.
ORACIKTA CAN VERDİ
Sürücü ile araçta bulunan Hayrettin Ekol, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Pınar Güner, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri, başka yaralıların da olabileceği ihtimaline karşı alanda arama yaptı.
