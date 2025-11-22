Sosyal medya fenomeni Zehra Sarıcan'ın hatalı göğüs estetiği operasyonu kabusa dönüştü. Aylarca acı çektiğini ifade eden Sarıcan, "2.5 yıldır kevgire döndüm. Her yerim delik deşik oldu. Aylarca mumya gibi yattım." diyerek operasyonu gerçekleştiren doktor G.T.'den şikayetçi olduğunu bildirdi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde ikamet eden sosyal medya fenomeni Zehra Sarıcan göğüs estetiği yaptırmak için ameliyat oldu. Genç kadının iddiasına göre o hatalı ameliyattan sonra 12 defa daha bıçak altına yatmak zorunda kaldı. "2.5 yıldır kevgire döndüm. Her yerim delik deşik oldu. Aylarca mumya gibi yattım" diyen Sarıcan, operasyonları yapan doktor G.T.'den şikayetçi oldu. Sarıcan'ın hakkında suç duyurusunda bulunduğu doktorun başka mağdurlarının da olduğu ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre Sarıcan yaşadıklarını şöyle anlattı:

"BENİMLE DALGA GEÇTİ"

"O doktorun dediklerine inandım. En az 12 defa ameliyat oldum. Son operasyonda ameliyat ortamı olmadan, hemşire olmadan lokal anestezilerle operasyon yaptı. Yamalar vardı. Onları kese kese sökmeye çalıştı. Artık çektiğinde gövdem geliyordu. Makası da bana tutturdu. Çaresizim tabii tuttum. 'Ben dayanamayacağım' dedim. 'Bayılacağım' dedim. 'Bayıl' dedi. 'Ya bana burada bişey olursa ölürsem' dedim. 'Yan taraf mezarlık. Biz oraya çok kişiyi gömdük' diyerek benimle dalga geçti. Bu yaşadıklarım üzerine kendisinden şikayetçi oldum. Adaletin tecelli etmesini istiyorum. İlla o masada ölmem mi lazımdı?"

ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE İYİLEŞTİ

Genç kadın yaşadığı kabusun ardından yaptığı araştırmalarda kendisini Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü doktorlarına emanet etti. Doktorlar sırtından parça alıp Sarıcan'a yeni bir göğüs yaptı. Sarıcan "Şimdi çok iyiyim. Kocaeli Üniversitesi Hastanesi doktorlarına çok teşekkür ederim. İyi ki varlar. Beni yeniden hayata bağladılar. Kendi kendimin donörü oldum" diye konuştu.

