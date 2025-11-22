Dearborn’da Müslüman karşıtı bir grubun Kur'an-ı Kerim yakma girişimi, sokakları kısa sürede karıştırdı. Provokasyon anında bir gencin göstericilere yumruk attığı görüntüler sosyal medyada gündemi adeta altüst etti.

ABD’nin Michigan eyaletinin Dearborn kentinde yaklaşık 20 kişilik Müslüman karşıtı grup, Kur'an-ı Kerim yakma teşebbüsüyle şehirde büyük bir kriz çıkardı. Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı bölgede yaşanan provokatif eylem, kısa sürede sosyal medyada yayılarak geniş tepki topladı.

MÜSLÜMAN KARŞITI SLOGANLARLA BELEDİYE BİNASINA YÜRÜDÜLER

Yerel medya, Michigan Caddesi’nde toplanan grubun "Amerikalılar İslamizasyona Karşı" yazılı büyük bir afişle Dearborn Belediye binasına doğru yürüdüğünü aktardı.

Protestocular yürüyüş boyunca Müslüman karşıtı sloganlar attı. ABD, Türkiye ve Avrupa’da geniş yankı uyandıran olay, şehirde tansiyonu yükseltti.

Göstericiler arasında Michigan Cumhuriyetçi vali adayı Anthony Hudson ile 6 Ocak Kongre baskınına karıştıktan sonra yargı sürecinde ABD Başkanı Donald Trump tarafından affedilen Florida’dan Cumhuriyetçi senatör adayı Jake Lang’in bulunması dikkat çekti.

YUMRU ATTI

Cumhuriyetçi isimlerin de bulunduğu provokasyon sırasında bir genç göstericilere yumruk attı, polis müdahale etti.

KUR'AN-I KERİM YAKMA GİRİŞİMİ KAMERAYA YANSIDI

Polis çevrede geniş güvenlik çemberi oluştururken göstericilerle bölgede yaşayan vatandaşlar arasında zaman zaman gerginlik çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda Jake Lang’in Kur'an-ı Kerim yakmaya çalıştığı anlar geniş tepki topladı.

Görüntülerde, bir kişinin Lang’i "Burası Amerika, saygı duymalısın." diyerek engellediği görüldü.

Michigan Demokrat Parti Başkanı Curtis Hertel, olayın ardından "Dini bir belgeyi yakmaya teşebbüs etmek, kabul edilemez bir nefret eylemidir. Dearborn, on binlerce insanın değer verdiği dostlar, aile üyeleri ve komşularla dolu, çok kültürlü, sevilen bir şehirdir." ifadelerini kullandı.

LANG BU KEZ BELEDİYE MECLİSİNDE MÜSLÜMAN KARŞITI KONUŞMA YAPTI

Gerginlik bununla da sınırlı kalmadı. Sosyal medyada paylaşılan başka bir videoda üzerinde askeri yelek bulunan Jake Lang’in Dearborn Belediye Meclisi toplantısına katılarak Müslüman karşıtı sert bir konuşma yaptığı görüldü.

Lang’in Müslümanlara dönerek "Bu ülkeden defolup gidin." ifadelerini kullanması üzerine bazı vatandaşlar salonu terk ederek protesto etti.

DEARBORN: ABD’NİN MÜSLÜMAN BAŞKENTİ

Dearborn, ABD’de "Arap-Amerikan toplumunun başkenti" olarak biliniyor. 110 bin nüfuslu şehirde yaklaşık 250 bin Müslüman seçmen bulunduğu aktarılıyor.

Arap-Amerikan Ulusal Müzesi ve Kuzey Amerika’nın en büyük camisine ev sahipliği yapan kentte 2020 nüfus sayımına göre nüfusun yüzde 54,5’i Orta Doğu veya Kuzey Afrika kökenli. Belediye başkanlığını Müslüman Abdullah Hammoud’un yürüttüğü Dearborn, ABD’de Ramazan Bayramı’nı resmi tatil ilan eden ilk şehir olarak biliniyor.

MÜZEYYEN BIYIK

