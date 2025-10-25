İslam karşıtı Robinson'dan 'Mescid-i Aksa'da provokasyon! Müslümanım dedi ayetleri okuyamayınca yakayı ele verdi

İngiltere'de aşırı sağ ve İslam karşıtı söylemleriyle tanınan Tommy Robinson, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya girebilmek için kendisini "Müslüman" gibi gösterdi.

ESKİ MÜSLÜMAN TÜRK YOUTUBER DA EŞLİK ETTİ

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, gerçek adı Stephen Yaxley-Lennon olan Robinson'un, Avustralyalı-İsrailli aşırı sağcı Avi Yemeni ve Türk asıllı eski Müslüman Youtuber Ridvan Aydemir ile İsrail'e gittiği görüldü.

"MÜSLÜMANIM" DİYEREK YALAN SÖYLEDİ

Görüntülerde, Robinson'un, Mescid-i Aksa'nın avlusunda aşırı sağcı İsrailli haham Yehudah Glick'ten bilgi aldığı, ardından camiye girmeye çalıştığı görüldü. Robinson, girişteki Filistinli güvenlik görevlisinin kimliğini sorması üzerine, Müslüman olduğunu ima ederek "Evet, Müslümanım." cevabını verdi.

AYETLERİ OKUYAMAYINCA YAKAYI ELE VERDİ

Görevli, Robinson'un bu iddiasını doğrulamak için ondan Kur'an-ı Kerim'den Fatiha suresini okumasını istedi. Robinson ayeti okuyamayınca, yanındaki Aydemir devreye girerek sureyi Arapça okudu. Bunun üzerine güvenlik görevlisi Aydemir'in girişine izin verdi, ancak Robinson'u içeri almadı.

Robinson, duruma itiraz ederek, Aydemir'in "hocası" olduğunu söylese de görevli caminin yalnızca Müslümanlara açık olduğunu belirtti ve çekim yapılmamasını istedi. Görüntülerde bir görevlinin Robinson'a sarılarak, "Siyasi nedenlerle gayrimüslimlerin girişine izin verilmiyor." dediği de duyuldu.

Tommy Robinson ve ekibi, olayı "Mescid-i Aksa'dan yasaklanma" şeklinde lanse etti, ancak İslami Vakıf İdaresi, caminin tüm gayrimüslim ziyaretçilere kapalı olduğunu, yalnızca Müslümanların ibadet edebildiğini belirtiyor.

SOYKIRIMI DESTEKLEDİ

Tommy Robinson'un İsrail ziyareti sırasında aşırı sağcı isimlerle buluştu, Gazze'deki saldırılara destek veren açıklamalar yaptı ve Arap karşıtı ifadeler de kullandı.

Ziyaret, sosyal medyada hem İngiliz Müslümanlar hem de bazı Yahudi toplulukları tarafından tepkiyle karşılandı.