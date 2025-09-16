Netanyahu ve Rubio, Mescid-i Aksa’yı yıkma planındaki tünel açılışına katıldı! "Kudüs sonsuza dek işgalimiz altında"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kudüs’ün “sonsuza dek İsrail’in olacak” sözleriyle sahneye çıktı.

Uluslararası medyaya kapalı gerçekleştirilen törende Mescid-i Aksa’nın altında tünel açılışı yapıldı, “tapınak hayali” bir kez daha gündeme taşındı.

Dışişleri Bakanı Rubio, Kudüs’ün Silvan Mahallesi’nde bulunan David Şehri arkeoloji parkında “Pilgrims’ Road” adlı yeni açılan yolu ziyaret ederek, İsrail’in Kudüs üzerindeki hak iddialarını desteklemişti.

TÖRENE BAŞBAKAN NETANYAHU VE ABD'NİN İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ DE KATILMIŞTI Basına kapalı gerçekleşen ziyaret, uluslararası toplumda tepkiyle karşılanırken, Netanyahu, Rubip yeniden skandal söyleme imza attı. Netanyahu, “İsrail, Kudüs’ü sonsuza dek işgal edecek” ifadelerini yineledi.

İSRAİL MESCİD-İ AKSA'NIN ALTINDA NE YAPIYOR?

Filistin kaynaklarına göre İsrail, onlarca yıldır Mescid-i Aksa’nın altında “Süleyman Mabedi” kalıntılarını bulma gerekçesiyle kazılar yapıyor.

Bölgedeki din adamları ve uzmanlar, Mescid-i Aksa’nın altında 12’den fazla tünel kazıldığını ve bunların bazılarının 450 metreyi bulduğunu bildirdi. Bu kazıların, caminin temellerini zayıflattığı, küçük bir depremde dahi yapının çökme riski taşıdığı raporlanmıştı.

Kudüs’ün önde gelen din âlimlerinden Şeyh İkrime Sabri, “İsrail’in bu kazı çalışmaları Mescid-i Aksa’nın temellerine zarar vermektedir ve Allah korusun yıkılmasına neden olacaktır” şeklîndeki konuştu.

RUBİO NEDEN AÇILIŞA KATILDI?

Açılışı yapılan “Hac Yolu” (Pilgrims’ Road), Filistin’in Silvan Mahallesi’nin altından geçen yaklaşık 600 metrelik bir tünel.

Tünel, Yahudiler tarafından iki kutsal tapınağın bulunduğu yer olarak kabul edilen bölgeye çıkıyor; Müslümanlar için ise burası Mescid-i Aksa’nın da içinde bulunduğu Harem-i Şerif.

UNESCO ENGELLENİYOR

Uluslararası kuruluşların bölgeyi incelemesine izin verilmezken, UNESCO’nun kazılarla ilgili araştırma komisyonu kurma girişimleri İsrail tarafından engellendi.

MESCİD-İ AKSA HEDEFTE: TAPINAK ÇAĞRILARI ARTIYOR

İsrail, 2003’ten bu yana fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesine izin veriyor.

Baskınların artmasıyla birlikte, Süleyman Tapınağı’nın yeniden inşa edilmesi yönündeki çağrılar da daha sık gündeme gelmeye başladı.