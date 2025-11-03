Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
2026 Trafik cezaları ne kadar oldu? Trafik cezalarında yeni dönem başlıyor

2026 Trafik cezaları ne kadar oldu? Trafik cezalarında yeni dönem başlıyor

2026 yılında trafik cezalarına zam geliyor. Yeni yılda trafik kurallarına uymayan sürücüler daha ağır yaptırımlarla karşı karşıya gelecek. Emniyet kemeri takmamak, hız sınırını aşmak, alkollü araç kullanmak ya da drift yapmak gibi ihlaller için cezalar arttırıldı. Peki,2026 Trafik cezaları ne kadar oldu? İşte tüm ayrıntılar...

Yeni yılla beraber trafik cezalarında yeni bir sürec giriliyor. Trafik kurallarına uymayan sürücüler için yaptırımlar sıkıştırılırken, denetimlerin arttırılması planlanıyor. Hız ihlali, alkollü araç kullanımı, emniyet kemeri takmama ve kural dışı park gibi ihlallerde ceza uygulanacak.

Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren "2026 Trafik cezaları ne kadar oldu?" sorusuna cevap aranmaya başladı.

2026 TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLDU? 

2026 yılına kısa bir süre kala trafik cezalarına gelecek yeni zam oranları belli oldu. Yeni yılda trafik kurallarına uymayan sürücüleri yüksek cezalar bekliyor. En düşük trafik cezası 993 TL'den 1,246 TL'ye yükselecek. 

Emniyet kemeri takmamak, kask kullanmamak, takip mesafesine uymamak ya da trafik sigortası olmada trafiğe çıkmak gibi ihlallerin cezası 2026'da zamlı bir şekilde uygulanacak.

İşte 2026 yılında uygulanacak trafik cezaları;

CEZA TÜRÜ2026'DA ÖDENECEK TUTAR
Alkollü araç kullanma (ilk yakalanma)11.631 TL
Alkollü araç kullanma (ikinci yakalanma)14.582 TL
Alkollü araç kullanma (üçüncü yakalanma)23.442 TL
Testi kabul etmemek33.317 TL
Plakasız araç kullanma19.719 TL
Yetkisiz çakar/siren kullanma11.631 TL
Drift atma58.212 TL
Engelli yerine park etme2.492 TL
Ehliyet kemeri takmama1.245 TL
Emniyet şeridi ihlali 11.631 TL
Hız sınırını aşma %10-30 2.719 TL
Hız sınırını aşma %30-50 5.661 TL
Hız sınırını aşma %50'den fazla 11.631 TL

