2026 Trafik cezaları ne kadar oldu? Trafik cezalarında yeni dönem başlıyor

Yeni yılla beraber trafik cezalarında yeni bir sürec giriliyor. Trafik kurallarına uymayan sürücüler için yaptırımlar sıkıştırılırken, denetimlerin arttırılması planlanıyor. Hız ihlali, alkollü araç kullanımı, emniyet kemeri takmama ve kural dışı park gibi ihlallerde ceza uygulanacak.

Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren "2026 Trafik cezaları ne kadar oldu?" sorusuna cevap aranmaya başladı.

2026 TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLDU?

2026 yılına kısa bir süre kala trafik cezalarına gelecek yeni zam oranları belli oldu. Yeni yılda trafik kurallarına uymayan sürücüleri yüksek cezalar bekliyor. En düşük trafik cezası 993 TL'den 1,246 TL'ye yükselecek.

Emniyet kemeri takmamak, kask kullanmamak, takip mesafesine uymamak ya da trafik sigortası olmada trafiğe çıkmak gibi ihlallerin cezası 2026'da zamlı bir şekilde uygulanacak.

İşte 2026 yılında uygulanacak trafik cezaları;

CEZA TÜRÜ 2026'DA ÖDENECEK TUTAR Alkollü araç kullanma (ilk yakalanma) 11.631 TL Alkollü araç kullanma (ikinci yakalanma) 14.582 TL Alkollü araç kullanma (üçüncü yakalanma) 23.442 TL Testi kabul etmemek 33.317 TL Plakasız araç kullanma 19.719 TL Yetkisiz çakar/siren kullanma 11.631 TL Drift atma 58.212 TL Engelli yerine park etme 2.492 TL Ehliyet kemeri takmama 1.245 TL