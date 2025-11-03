Türkiye’nin ikinci Fergani uydusu fırlatıldı! Her gün 15 kez Dünya turu yapacak

Fergani Uzay Teknolojileri’nin tamamen milli imkanlarla geliştirdiği ikinci uydusu FGN-100-D2, uzay yolculuğuna başarıyla başladı.

Türkiye, özel sektör eliyle yürüttüğü uzay çalışmalarında yeni bir dönemin kapısını aralayarak, milli mühendisliğin ulaştığı seviyeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

FGN-100-D2 YÖRÜNGEDE

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından kurulan Fergani Uzay Teknolojileri, geliştirdiği milli uydu FGN-100-D2’yi 2 Kasım 2025 sabahı Türkiye saatiyle 08.09’da ABD’nin Cape Canaveral SLC-40 Üssü’nden fırlattı.

FGN-100-D2, Fergani Uzay’ın "Konumlandırma Takım Uydu Projesi"nin ikinci adımını temsil ediyor.

UZAYDA GÖREVE BAŞLADI

104 kilogram ağırlığındaki FGN-100-D2, SpaceX’in Bandwagon-4 görevi kapsamında uzaya taşındı. Fırlatmadan 74 dakika sonra TSİ 09.23’te fırlatma aracından ayrılan uydu, hedef yörüngesine başarıyla yerleşti. Ardından ilk telemetri verilerini göndererek uzaydaki görevine resmen başladı.

İLK ADIM OCAK AYINDA ATILMIŞTI

Fergani Uzay, aynı projenin ilk adımını 14 Ocak 2025’te gerçekleştirmişti. 102 kilogramlık FGN-100-D1, ABD’nin Vandenberg Üssü’nden Transporter-12 göreviyle fırlatılmış, 62 dakika sonra yörüngesine yerleşmişti.

"UYDUMUZ BAŞARIYLA UZAYA ULAŞTI"

Fırlatma süreci, Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Merkezi’ndeki Uzay Gözlem ve Kontrol Merkezi’nden Selçuk Bayraktar ve ekibi tarafından anbean takip edildi.

Bayraktar, "Fergani Uzay girişimimizin ikinci uydusu FGN-100-D2 başarıyla uzaya ulaştı. Bu uydu, inşa edeceğimiz Uluğ Bey Küresel Konumlama Sistemimizin 100 kilogram sınıfında bir test uydusu. 2022 yılında faaliyete geçen Fergani Uzay, 135 takım arkadaşımızla yoluna devam ediyor. Uydularımızı tamamen kendi öz kaynaklarımızla geliştiriyoruz. Uydumuzun görev süresinin 5 ila 7 yıl arasında olmasını bekliyoruz" dedi.

HEDEF: ULUĞ BEY KÜRESEL KONUMLAMA SİSTEMİ

Bayraktar, Fergani’nin gelecek vizyonuna da değindi:

"Hedefimiz, 5 yıl içinde 100’den fazla uyduya ulaşarak Türkiye ve dost coğrafyalarımıza bağımsız bir şekilde hizmet verecek Uluğ Bey Küresel Konumlama Sistemini hayata geçirmek."

"SIRADA YÖRÜNGE TRANSFER ARACI VAR" Bayraktar, Fergani Uzay’ın çalışmalarının Yörünge Transfer Aracı (YTA) ile devam edeceğini açıkladı: "Takım arkadaşlarımız, bağımsız şekilde uzaya çıkma kabiliyeti kazanmak için fırlatma aracımızın tasarımına da devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Yörünge Transfer Aracımızın test fırlatmasını yapacağız. Vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun."

GÜNDE 15 KEZ DÜNYA TURU

Fergani mühendislerinin milli imkânlarla geliştirdiği FGN-100-D2, 510 kilometre yükseklikte Alçak Dünya Yörüngesi’nde (LEO) görev yapacak. 7.6 km/s hızla hareket eden uydu, bir günde yaklaşık 15 kez Dünya’nın çevresinde dönecek.

TÜRKİYE'NİN UZAY EKOSİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Milli uydu, yörüngede operasyon, telemetri-telekomut haberleşmesi, konumlandırma ve faydalı yük iletişimi kabiliyetlerini test edecek. Yerli aviyonik ekipmanlar, milli yazılım entegrasyonu, yeşil itki teknolojisine sahip motoru ve yapısal tasarımıyla Fergani mühendislerinin emeğiyle geliştirildi.

Bu başarıyla Türkiye, uzay teknolojilerinde bağımsızlık yolculuğunda yeni bir aşamaya ulaştı.

"UFKUN ÖTESİNE BİR ADIM DAHA"

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Ufkun ötesine bir adım daha… Öz kaynaklarımızla geliştirdiğimiz ikinci test uydumuz FGN-100-D2'yi uzaya gönderdik. Yolu açık olsun" ifadelerini kullandı.

"UZAY VATAN"DA YENİ DÖNEM

Türkiye, çok uzun süredir beklediği ve 'Uzay Vatan'daki egemenliğinin önemli bir göstergesi olacak 'Uluğ Bey Küresel Konumlama Sistemi'ne yakında kavuşacak.