31 Aralık yarım gün mü, resmi tatil mi?

2025 yılının son günleri yaklaşırken yılbaşı tatilinin kapsamı ve 31 Aralık’ın resmi tatil olup olmadığı yeniden gündemde. 1 Ocak resmi tatil olarak kabul edilirken, 31 Aralık’ın çalışma düzeni ise merak konusu oluyor. Çalışanlar planlamalarını buna göre yapmak için detayları araştırıyor.

Yılbaşı tatili, her yıl olduğu gibi bu yıl da çalışanların takviminde önemli yer tutuyor. 1 Ocak günü resmi tatil olarak uygulanırken, 31 Aralık tarihinin çalışma statüsü ve yarım gün olup olmadığı soruları araştırılıyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu çerçevesinde yılbaşı dönemiyle ilgili merak edilenler netleşmeye başladı.

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık, yılın son günü olmasına rağmen resmi mevzuata göre yarım gün tatil kapsamında bulunmuyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu’nda 31 Aralık için özel bir düzenleme yer almıyor. Dolayısıyla kamu ve özel sektörde çalışanlar için 31 Aralık normal mesai günü olarak görülüyor.

Bazı kurumlar yılbaşı yoğunluğu ve özel uygulamalar doğrultusunda çalışanlarına izin kolaylığı sağlayabiliyor. Ancak bu durum genel bir uygulama değil, işveren ve kurum inisiyatifine bağlı. Resmi olarak yarım gün tatil ilan edilmediği için mesai düzeni normal seyrinde devam ediyor.

31 ARALIK 2025 RESMİ TATİL Mİ?

31 Aralık 2025 tarihi resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Sadece 1 Ocak günü, yılbaşı nedeniyle resmi tatil statüsünde bulunuyor. Bu nedenle yılbaşı öncesi 31 Aralık günü, tüm çalışanlar için resmi çalışma günleri arasında yer alıyor.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN 2026?

1 Ocak 2026 Perşembe gününe denk geliyor ve bir gün tatil olacak.

