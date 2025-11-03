Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer için istenen ceza belli oldu

Görevden uzaklaştırılan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, bugün üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Dava duruşması, İstanbul Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumları'ndaki duruşma salonunda 10.40'da görülmeye başladı.

AHMET ÖZER'İN 7,5 YILDAN 15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Duruşmada savcılık esasa ilişkin mütalaasında, sanık Ahmet Özer’in ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Dava 23 Ocak 2026'ya erteledi.

NE OLMUŞTU?

Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında 4 Kasım'da tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı'ndan alınmıştı. 14 Temmuz 2025'te 'kent uzlaşısı' soruşturmasında hakkında tahliye kararı verilen Ahmet Özer, 'İhale yolsuzluğu' suçlamasıyla yeniden tutuklanmıştı. Özer hakkında ayrıca , 'Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' suçlaması da bulunuyor.