Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer için istenen ceza belli oldu

Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer için istenen ceza belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer için istenen ceza belli oldu
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Özer’in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Duruşma, 23 Ocak'a 2026'ya ertelendi.

Görevden uzaklaştırılan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, bugün üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Dava duruşması, İstanbul Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumları'ndaki duruşma salonunda 10.40'da görülmeye başladı.

AHMET ÖZER'İN 7,5 YILDAN 15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Duruşmada savcılık esasa ilişkin mütalaasında, sanık Ahmet Özer’in ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Dava 23 Ocak 2026'ya erteledi.

NE OLMUŞTU?

Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında 4 Kasım'da tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı'ndan alınmıştı. 14 Temmuz 2025'te 'kent uzlaşısı' soruşturmasında hakkında tahliye kararı verilen Ahmet Özer, 'İhale yolsuzluğu' suçlamasıyla yeniden tutuklanmıştı. Özer hakkında ayrıca , 'Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' suçlaması da bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Faiz indirimi için ‘kasım’ detayı! Ekim enflasyonu, TCMB için ne anlama geliyor?Gören dönmek istemiyor! İngiliz dergisi Türkiye'deki bu rotayı dünyanın en güzeli seçti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İSEDAK Toplantısı'nda önemli açıklamalar - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan İSEDAK Toplantısı'nda önemli açıklamalarFatih Özer'in intiharıyla ilgili gündem olan iddia yalanlandı! Çarşaf ve banyo havlusuyla... - GündemÖzer'in intiharında gündem olan iddia yalanlandı!Çankırı'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı - GündemÇankırı'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştıAhmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan övgüsü: O desteklediği için... - GündemAhmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan övgüsüHeybeliada’da statü muamması! Tartışmaların odağındaki Ruhban Okuluna yıllar sonra ilk giren Türkiye Gazetesi oldu - GündemYıllar sonra ilk giren Türkiye Gazetesi oldu!Eurofighter’ın perde arkası! Kendi elleriyle verdiler - GündemEurofighter’ın perde arkası!
Sonraki Haber Yükleniyor...