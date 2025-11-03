İninal kapandı mı, iptal mi edildi? Merkez Bankası kararı duyurdu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ismi geçen Pay Fix, Aypara ve İninal'a ilişkin bir açıklama yaparak bu kuruluşların faaliyet izinlerinin durdurulduğunu bildirildi. Bu gelimelerin ardından "İninal kapandı mı, iptal mi edildi?" sorusu gündeme geldi.

İNİNAL KAPANDI MI, İPTAL Mİ EDİLDİ?

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Pay Fix, Aypara ve İninal’ın tüm faaliyet izinlerinin durdurulduğu bilgisi verildi.

Açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) gözetimi ve denetimi altındaki Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (Pay Fix), İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (İninal) ve Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin (Aypara) aralarında yer aldığı şirketler hakkında adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma konusunda basındaki haberlere dair kamuoyunu bilgilendirmede fayda görülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Pay Fix, Aypara ve İninal’ın 6493 sayılı Kanun kapsamındaki faaliyet izinlerinin durdurulmasına giden süreçte;

30 Eylül 2024 tarihli ve 11724/21323 sayılı TCMB kararı ile Pay Fix hakkında 6493 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında idari ve mali tedbirler uygulanmıştır.

28 Şubat 2025 tarihli ve 11799/21398 sayılı TCMB kararıyla ise

Pay Fix’in 6493 sayılı Kanunun 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve ödeme aracının kabulü ile sınırlı olmak kaydıyla (c) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetlerini sunma konularındaki faaliyet izinleri 6493 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca durdurulmuştur.

Ayrıca, 6493 sayılı Kanunun 27’nci maddesi çerçevesinde idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Bunlara ek olarak, söz konusu soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde ise 14 Mart 2025 tarih ve 11811/21410 sayılı TCMB kararı ile Pay Fix, Aypara ve İninal’ın 6493 sayılı Kanun kapsamında tüm faaliyet izinleri durdurulmuştur.

TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini proaktif yaklaşımla sürdürmektedir. Bu kapsamda düzenlenen inceleme raporları görev alanları kapsamında değerlendirilmek üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

Faaliyette Bulunan Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları ve Faaliyet İzni Kapsamları’na buradan ulaşılabilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."