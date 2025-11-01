Merkez Bankası'nın hamlesi altını frenleyecek: Kasımda fırsat kapısı aralanıyor!

Son haftalarda hem ons hem de gram altın rekor seviyelere tırmanırken, piyasada sert dalgalanmalar ve panik alımları dikkat çekti. Uzmanlara göre bu hareketlilik sonrası Merkez Bankası’nın son hamlesi, fiyatlarda normalleşme ve yeni alım fırsatlarının kapısını aralayabilir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yurt içinde üretilen altınların alım sürecini geçici olarak askıya aldı.

İSLAM MEMİŞ MERKEZ BANKASI'NIN HAMLESİNİ DEĞERLENDİRDİ

A Haber'e konuşan Finans Analisti İslam Memiş Merkez Bankası'nın yeni hamlesine yönelik, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2017 yılından itibaren Türkiye'de üretilen altınların ön alım hakkına sahipti. Yani Merkez Bankası alıcıydı. Dolayısıyla beraberinde ithalat yasağı geldi. İthalat yasağı da olunca dışarıdaki talep, içerideki sınırlama ve merkez bankasının ön alımı serbest piyasalar arasında makas aralığına sebep oldu.

Örnek verelim; Normalde fiyatların bugün 5 bin 500 lira seviyesinde olması gerekirken 5 bin 630 lira seviyesinde. 200-250 civarında bir makas aralığı vardı. Vatandaş da hep bunu soruyordu. Televizyonda böyle görünüyor ama alırken neden böyle olduğunu soruyorlardı.

İŞÇİLİK PAYININ DA ÇEKİLMESİ BEKLENİYOR

Kur farklılığı vardı. 2 hafta önce yoğun talepten dolayı serbest piyasada, Kapalı Çarşı'da fiziki altın kalmamıştı. Dolayısıyla bir işçilik farkı dolmuştu ve Cumhuriyet tarihinde ilk defa Kapalı Çarşı piyasasında 2 hafta önce 1 kilo altına 11 bin 500 dolar işçilik gelmişti. Şu an da 6 bin dolara kadar bu işçiliğin çekildiğini görüyoruz. Muhtemelen bunun olumlu yansıması olarak 1000-1500 dolara bu işçiliklerin çekilmesini bekliyoruz" dedi.

GRAM ALTINDAKİ BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI

Memiş, TCMB'nin altın alımlarını durdurmasının piyasaya yansımasına ilişkin "Alımların durması serbest piyasalar ve normal fiyat aralığının kapanmasına neden olabilir. Şu anda Kapalıçarşı piyasasında fiziki gram altın 5 bin 633 lira. Olumlu bir yansıma olması halinde 5 bin 500'lü rakamlar görebiliriz. Bu hem sektörü rahatlatır hem de vatandaşların fiziki altın alırken daha ucuza almasına neden olur. Bunu olumlu bir adım olarak söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Altın fiyatlarına ilişkin beklentisini paylaşan Memiş, şunları söyledi:

"TCMB'nin alım duyurusuyla birlikte önümüzdeki haftadan itibaren fiyatlarda normalleşme görmemiz muhtemel. Ancak altın fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor. 2 hafta önce hem ONS hem de gram altın tarafında tarihi zirveler ve panik alımları görmüştük. Manipülasyon fiyatlaması görmüştük.

Vatandaşımızı sakin olmaları konusunda uyardık. O balonu patlattılar. Şu an uluslararası piyasalarda ONS altın 4 bin dolar seviyesinden haftayı tamamladı ama geride bıraktığımız salı günü 3 bin 885 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Sonra FED'in faiz indiriminden sonra tekrar arttı. Bu dar bant aralığına sıkıştı.

Kasım ayı ile ilgili 3 bin 800 dolar beklentimiz devam ediyor. Gram altın da ONS altını takip ediyor. ONS altında gerileme oldukça gram altın da bu 6 bin 282 rakamların bugün 5 bin 633 lira seviyesine kadar gerilediğini gördük ama geçen hafta Salı günü 5 bin 557 lira seviyesine kadar gerilemişti. Bu makas aralığının kapanması, Merkez Bankası'nın hamlesi, ONS altında beklediğimiz gerileme ile birlikte gram altın yatırımcısına kasım ayında bir alım fırsatı kazandırır."