Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Gram altında ibre tersine döndü! İslam Memiş 'balon patladı' dedi, yatırımcılara tarih verdi

Gram altında ibre tersine döndü! İslam Memiş 'balon patladı' dedi, yatırımcılara tarih verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gram altında ibre tersine döndü! İslam Memiş &#039;balon patladı&#039; dedi, yatırımcılara tarih verdi
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ekim ayında 6.000 TL seviyesine dayanan gram altın fiyatlarında dalgalanmar devam ediyor. Piyasalardaki hareketliliği değerlendiren Altın Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara alım fırsatı için tarih verdi. Altında düşüşlerin devam edeceğini belirten Memiş, "Gram altın fiyatında 5.500 TL seviyesi destek konumunda. Düşüşleri alım fırsatı olarak görmekte fayda var" dedi.

Gram altında yatırımcıları heyecanlandıran gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Piyasalardaki öngörülemez artışlar şu anda sona ererken, manipülasyon piyasasıyla birlikte 6.000 TL seviyesine dayanan gram altın fiyatı 5.600-5.700 TL aralığına kadar geriledi. Katıldığı özel bir televizyon kanalına konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de piyasalardaki hareketliliği değerlendirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi kararına değinen Memiş, "Fed, piyasaların beklentisi doğrultusunda 25 baz puanlık faiz indirimi yaptı. Ons altında şu an itibarıyla 4.000 dolar seviyesinin üzerinde bir fiyatlama görüyoruz. Kapalıçarşı piyasasında gram altın 5.694 TL" ifadelerini kullandı.

Gram altında ibre tersine döndü! İslam Memiş 'balon patladı' dedi, yatırımcılara tarih verdi - 1. Resim

GRAM ALTINDA İBRE TERSİNE DÖNDÜ!

Piyasalarda düşüşün devam ettiğini vurgulayan Memiş, "Altında balon patladı. Kasım ayında bir tur daha aşağı fiyatlama bekliyoruz. Burada 3.800 dolar seviyesini destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Gram altın fiyatında 5.500 TL seviyesi yine destek konumunda.Düşüşleri alım fırsatı olarak görmekte fayda var" dedi.

Altın fiyatlarında manipülasyon döneminin sona erdiğini dile getiren Memiş'in açıklamalarında şu ifadeler öne çıktı:

Gram altında ibre tersine döndü! İslam Memiş 'balon patladı' dedi, yatırımcılara tarih verdi - 2. Resim

'BALON PATLADI' DEDİ, YATIRIMCILARA TARİH VERDİ

"Bu hafta altın fiyatlarında sert düşüşler olduğunu gözlemledik. Özellikle salı günü gram altın yurt içi piyasalarda 5.557 lira seviyesine, ons altın ise 3.885 dolar seviyesine kadar geriledi.

Çarşamba akşamı ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı vardı. Fed, piyasaların beklentisi doğrultusunda 25 baz puanlık faiz indirimi yaptı. Ons altında şu an itibarıyla 4.000 dolar seviyesinin üzerinde bir fiyatlama görüyoruz. Kapalıçarşı piyasasında gram altın 5.694 TL. Geçen haftaya kıyasla yine düşük kalmaya devam ediyor.

Gram altında ibre tersine döndü! İslam Memiş 'balon patladı' dedi, yatırımcılara tarih verdi - 3. Resim

Altında balon patladı. Kasım ayında bir tur daha aşağı fiyatlama bekliyoruz. Burada 3.800 dolar seviyesini destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Gram altın fiyatında 5.500 TL seviyesi yine destek konumunda. Düşüşleri alım fırsatı olarak görmekte fayda var."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Numan Kurtulmuş’a yönelik sözler kriz çıkardı, AK Parti’den sert açıklama geldi!Balıkesir'de konteyner kentler hak sahiplerini bekliyor! 6.1'lik depremle sarsılmışlardı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
BlackRock'tan 292 milyon dolarlık Bitcoin satışı! Fonlar kaçıyor, BTC direniyor - EkonomiFonlar kaçıyor, Bitcoin direniyor!Altının kilogram fiyatı 5 milyon 660 bin liraya yükseldi - EkonomiAltının kilogram fiyatı 5 milyon 660 bin liraya yükseldi3 Kasım'da açıklanacak! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi - Ekonomiİşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi2025'in 4. Enflasyon Raporu'nun tarihi belli oldu - Ekonomi4. Enflasyon Raporu'nun tarihi belli olduYapay zeka 100 binden fazla kişiyi işinden etti! Dünya devlerinden şoke eden karar - EkonomiYapay zeka 100 binden fazla kişiyi işinden ettiKonut kredisi talebi artarken, ‘taşıt’ dip yaptı! İşte banka banka en ucuz oranlar - Ekonomiİşte banka banka en ucuz oranlar
Sonraki Haber Yükleniyor...