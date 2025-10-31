Gram altında ibre tersine döndü! İslam Memiş 'balon patladı' dedi, yatırımcılara tarih verdi

Gram altında yatırımcıları heyecanlandıran gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Piyasalardaki öngörülemez artışlar şu anda sona ererken, manipülasyon piyasasıyla birlikte 6.000 TL seviyesine dayanan gram altın fiyatı 5.600-5.700 TL aralığına kadar geriledi. Katıldığı özel bir televizyon kanalına konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de piyasalardaki hareketliliği değerlendirdi.

GRAM ALTINDA İBRE TERSİNE DÖNDÜ!

Altın fiyatlarında manipülasyon döneminin sona erdiğini dile getiren Memiş'in açıklamalarında şu ifadeler öne çıktı:

'BALON PATLADI' DEDİ, YATIRIMCILARA TARİH VERDİ

"Bu hafta altın fiyatlarında sert düşüşler olduğunu gözlemledik. Özellikle salı günü gram altın yurt içi piyasalarda 5.557 lira seviyesine, ons altın ise 3.885 dolar seviyesine kadar geriledi.

Çarşamba akşamı ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı vardı. Fed, piyasaların beklentisi doğrultusunda 25 baz puanlık faiz indirimi yaptı. Ons altında şu an itibarıyla 4.000 dolar seviyesinin üzerinde bir fiyatlama görüyoruz. Kapalıçarşı piyasasında gram altın 5.694 TL. Geçen haftaya kıyasla yine düşük kalmaya devam ediyor.

Altında balon patladı. Kasım ayında bir tur daha aşağı fiyatlama bekliyoruz. Burada 3.800 dolar seviyesini destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Gram altın fiyatında 5.500 TL seviyesi yine destek konumunda. Düşüşleri alım fırsatı olarak görmekte fayda var."