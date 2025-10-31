Altın ve avro şaşırttı! Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,27, dolar/TL yüzde 0,19 değer kazanırken, gram altın fiyatı yüzde 1,96, avro/TL ise yüzde 0,59 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi en düşük 10.816,89 puanı ve en yüksek 10.994,41 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,27 üstünde 10.971,52 puandan tamamladı.

GRAM ALTIN 5 BİN 431 LİRAYA GERİLEDİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,96 azalışla 5 bin 431,4 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,95 düşüşle 36 bin 640 liraya indi.

Geçen hafta sonu 9 bin 280 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,96 azalarak 9 bin 98 liraya düştü.

DOLAR ARTTI, AVRO DÜŞTÜ

Bu hafta ABD doları yüzde 0,19 artarak 42,0490 liraya çıkarken, avro yüzde 0,59 düşerek 48,5610 liraya indi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,18, emeklilik fonları yüzde 1,04 değer kazandı.

EN ÇOK HANGİ YATIRIM ARACI KAZANDIRDI?