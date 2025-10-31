Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Altın ve avro şaşırttı! Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

Altın ve avro şaşırttı! Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Altın ve avro şaşırttı! Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Borsa, Altın, Dolar, Avro, Hisse Senetleri, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Borsa İstanbul haftayı yükselişle tamamlarken, altın ve avro değer kaybetti. Dolar sınırlı yükseliş gösterdi, yatırım fonları ise yatırımcısına kazandırdı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,27, dolar/TL yüzde 0,19 değer kazanırken, gram altın fiyatı yüzde 1,96, avro/TL ise yüzde 0,59 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi en düşük 10.816,89 puanı ve en yüksek 10.994,41 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,27 üstünde 10.971,52 puandan tamamladı.

Altın ve avro şaşırttı! Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı? - 1. Resim

GRAM ALTIN 5 BİN 431 LİRAYA GERİLEDİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,96 azalışla 5 bin 431,4 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,95 düşüşle 36 bin 640 liraya indi.

Geçen hafta sonu 9 bin 280 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,96 azalarak 9 bin 98 liraya düştü.

Altın ve avro şaşırttı! Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı? - 2. Resim

DOLAR ARTTI, AVRO DÜŞTÜ

Bu hafta ABD doları yüzde 0,19 artarak 42,0490 liraya çıkarken, avro yüzde 0,59 düşerek 48,5610 liraya indi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,18, emeklilik fonları yüzde 1,04 değer kazandı.

EN ÇOK HANGİ YATIRIM ARACI KAZANDIRDI?

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,7 ile hisse senedi fonları oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

