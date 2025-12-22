Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe, derbide tam 13 isimden farklı sebeplerle faydalanamayacak.

Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’ı ağırlayacak Fenerbahçe’de kadro krizi yaşanıyor. Sarı lacivertliler 9’u ilk on bir oyuncusu olmak üzere tam 13 isimden farklı sebeplerle faydalanamayacak. Sahaya çıkacak kadro olsa da kulübede alternatif olmayacak.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Fenerbahçe'nin Lookman için gözden çıkardığı para ortaya çıktı

SAKATLAR, İZİNLİLER

F.Bahçe’de Alvarez, Brown, Semedo ve Talisca sakat, Fred cezalı olduğu için derbide görev alamayacak. İzinli Ederson ile Duran, Afrika Kupası’ndaki En-Nesyri ve Nene, kadro dışı bırakılan İrfan Can, Cenk, Becao, tutuklu Mert Hakan da kadroda yok.

TAM FORM YAKALAMIŞTI

Eyüpspor maçında sakatlanan Talisca’nın sağ bacak alt adalesinde orlanma ve kanama tespit edildi. Sahalardan en az üç hafta uzak kalacağı öğrenilen Talisca; Beşiktaş, Samsun, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Alanya maçlarını kaçırması, 22 Ocak 2026’daki Aston Villa maçıyla geri dönmesi bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası