Fenerbahçe, Ademola Lookman'a ilk teklifini yaptı. Sarı-lacivertlilerin Lookman için Atalanta'ya ödemeye hazır olduğu bonservis bedeli de ortaya çıktı.

İtalyan temsilcisi Atalanta'da mutsuz olan Ademola Lookman için Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe de harekete geçti. Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcu için kesenin ağzını açtı.

Nijeryalı yıldız için İtalya'ya giden Fenerbahçe yönetimi, burada Lookman'ın menajeriyle görüştü. Atalanta'ya veda etmek isteyen Lookman'a ilk resmi teklif de yapıldı.

LOOKMAN'A 10 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Ademola Lookman'a bonuslarla birlikte yıllık 10 milyon euro teklif etti.

Yıllık 1.8 milyon euro kazanan Lookman'ın teklifi kabul etmesi durumunda sarı-lacivertliler, Atalanta ile bonservis pazarlıklarına başlayacak.

Fenerbahçe'nin Lookman için gözden çıkardığı para ortaya çıktı

FENERBAHÇE'NİN PLANI 30 MİLYON EURO

İtalyan ekibi 1.5 yıl daha sözleşmesi olan Lookman için kapıyı 50 milyon eurodan açarken, Fenerbahçe'nin yıldız ismin transferini 30 milyon euro civarında bitirmeye çalışacağı aktarıldı.

LOOKMAN'IN SEZON KARNESİ

Bu sezon tüm kulvarlarda 16 maça çıkıp 1153 dakika süre alan Ademola Lookman, 3 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

