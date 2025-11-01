Altını şimdi alan kazanacak! ABD'li dev banka 2026 tahminini güncelledi

Özellikle bu yıl rekor üstüne rekor kıran altın, yatırımcıların güvenli liman arayışıyla yeniden gündemin merkezine yerleşti.

Altının ons fiyatı 20 Ekim’de 4 bin 381 dolarla tüm zamanların en yükseğini gördü. O seviyede gelen satışlar sonrası 4 bin doların hemen altında işlem görüyor.

Altın fiyatlarının 2026’da nasıl seyredeceği merak ediliyor. ABD’li finans ve bankacılık şirketi Wells Fargo’dan yeni bir tahmin geldi.

Wells Fargo Yatırım Enstitüsü, jeopolitik ve ticaret belirsizliklerinin altına talebi artıracağını öngörerek, tahminini yukarı yönlü revize etti.

TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

CNBC-e’nin haberine göre Wells Fargo, ons altın için 2026 sonu tahminini 3 bin 900-4 bin 100 dolardan (yaklaşık 164 bin lira-172 bin lira) 4 bin 500-4 bin 700 dolara (yaklaşık 189 bin lira-197 bin lira) çıkardı.

GRAM ALTIN NASIL HESAPLANIYOR?

Ons bir İngiliz ağırlık birimi. Altın, gümüş ve elmas gibi değerli madenlerin hesaplanması sırasında kullanılıyor. 1 ons, 31,10 grama denk geliyor.

Gram altının Türkiye’deki fiyatı hesaplanırken o andaki 1 ons altın fiyatının değeri 31,10’a bölünüyor ve dolar/lira kuruyla çarpılıyor. Bu da lira bazındaki gram altın değerini veriyor.