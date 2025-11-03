İki kardeşin kavgası kanlı bitti! Bir diğerinin başına sopayla vura vura öldürdü

Akçay Mahallesi’nde meydana gelen olayda, aralarında önceden husumet bulunan kardeşler E.E. (52) ve Yadikar Erman (63) arasında tartışma çıktı.

AĞABEYİNİ SOPA İLE ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine E.E., ağabeyi Yadikar Erman’ın başına sopayla vurdu. Ağır yaralanan Yadikar Erman, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağabey Erman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KARDEŞ KATİLİ GÖZALTINDA

Olayın ardından şüpheli E.E., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.