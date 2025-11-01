Ümraniye'de dehşet gecesi! Baba, 9 yaşındaki oğlunu ve kardeşini öldürdü

Dehşete düşüren olay akşam saatlerinde Ümraniye'de yaşandı. Sinir hastası olduğu öğrenilen Fatih Y. oğulları ile tartışmaya başladı. Tartışma esnasında cinnet geçiren adam 9 yaşındaki oğlu H.Y.Y'yi bıçakladı.

İlgili Haber İETT otobüsündeki bıçaklı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Oturduğu boş koltuk saniyeler içinde ölüm getirmiş

Büyük oğlu durumu amcasına bildirip yardım istedi. Eve gelen Metin Y. olaya müdahale ederken abisi tarafından bıçaklandı. Oğlunu ve erkek kardeşini bıçaklayan adam daha sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede yaralıların hayatını kaybettiği belirlendi.

Katil Fatih Y.

KATİL BABA HER YERDE ARANIYOR

Olay yeri inceleme ekipleri sokağa şerit çekerek güvenlik önlemi alıp inceleme çalışmaları yaptı. Ekiplerin çalışmalarının ardından cenazeler cenaze aracına konularak Adli Tıp Morguna götürüldü. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Öldürülen Metin Y.

ANNE VE KIZI CENAZEYE GİTMİŞ

Olayla ilgili konuşan Halime Güngör "Beyefendi zaten psikolojik olarak problemliydi. Ailecek kavgaları oluyordu, sesleri geliyordu. Eşi ve kızı sanırım cenazeye gitmişler. Baba oğluyla kavga ederken küçük oğlunu katletmiş. Büyük abi amcaya haber vermek için aşağı iniyor. Amca müdahale ederken abisi erkek kardeşini bıçaklayarak öldürüyor. Sonra olay yerinden kaçıyor." dedi.