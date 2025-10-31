İETT otobüsündeki bıçaklı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Oturduğu boş koltuk saniyeler içinde ölüm getirmiş
İstanbul Arnavutköy’de seyir halindeki bir otobüste dehşet yaşandı. Bir yolcu, tartıştığı diğer yolcuyu öldürürken, şoförü de yaraladı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saniyeler içinde yaşanan vahşi saldırı, izleyenleri şoke etti.
İstanbul Arnavutköy’de bir otobüs yolculuğu saniyeler içinde kabusa döndü.
Sazlıbosna yolu mevkiinde Fatih Mahallesi-Cebeci seferini yapan İETT otobüsünde saat 11.00'de sıralarında iki kişi arasında çıkan kavga çıkmıştı.
KAZIM ÖZTURLAY ÖLDÜ
Kavgada yolculardan biri, kavga ettiği Kazım Özturlay'ı ve kavgayı ayırmaya çalışan otobüs sürücüsü ile başka bir yolcuyu bıçakla yaralamıştı. Ağır yaralanan Özturlay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti, otobüs şoförünün ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilmişti.
OTURDUĞU BOŞ KOLTUK SONU OLDU
Bir kişinin ölümüne ve 2 kişinin yaralanmasına sebep olan bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, gelen yolcu üçlü koltuğun boş olanına oturdu. Daha sonra sağda oturan yolcu, ortaya oturana saldırdığı ve ardından bıçakladığı görülüyor.