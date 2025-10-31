İETT otobüsünde dehşet! Şoför ve yolcuları bıçaklayan saldırgan kaçtı
İstanbul Arnavutköy'de korkunç bir olay yaşandı. İETT otobüsündeki bir şahıs, şoför ve 2 yolcuyu bıçaklayıp kaçtı. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis her yerde kaçan saldırganı arıyor.
Olay, saat 11.30 sıralarında Arnavutköy ilçesinde Haraççı Kavşağı girişinde İETT otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, bir şüpheli henüz bilinmeyen bir nedenle otobüs şoförü ve 2 yolcuyu bıçakladı.
SALDIRGAN KAYIPLARA KARIŞTI
Saldırgan, şahısları yaraladıktan sonra olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
YARALILARIN DURUMU AĞIR
Yaralanan 2 yolcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri bıçaklı saldırganı yakalamak için arama çalışması başlattı.
