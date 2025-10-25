Kadıköy'de İETT otobüsü bariyerlere çarptı, şoför alkollü çıktı! 2 yaralı

Saat 07.30 sıralarında D-100 kara yolu Uzunçayır mevkii Pendik istikametinde İETT otobüsünün sürücüsü, alkollü şekilde direksiyon başına geçerek seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan yolcular Ö.S. ve A.C. yaralandı.

ŞOFÖR ALKOLLÜ ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde şoförün 0.42 promil alkollü olduğu öğrenildi. Bariyerlere saplanan otobüs kullanılamaz hale gelirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.