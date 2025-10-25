Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kadıköy'de İETT otobüsü bariyerlere çarptı, şoför alkollü çıktı! 2 yaralı

Kadıköy'de İETT otobüsü bariyerlere çarptı, şoför alkollü çıktı! 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kadıköy&#039;de İETT otobüsü bariyerlere çarptı, şoför alkollü çıktı! 2 yaralı
Otobüs Kazası, Yaralı, İETT, Trafik Kazası, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İETT otobüsü bariyerlere saplandı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, yapılan kontrolde sürücünün 0.42 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Saat 07.30 sıralarında D-100 kara yolu Uzunçayır mevkii Pendik istikametinde İETT otobüsünün sürücüsü, alkollü şekilde direksiyon başına geçerek seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan yolcular Ö.S. ve A.C. yaralandı.

Kadıköy'de İETT otobüsü bariyerlere çarptı, şoför alkollü çıktı! 2 yaralı - 1. Resim

ŞOFÖR ALKOLLÜ ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde şoförün 0.42 promil alkollü olduğu öğrenildi. Bariyerlere saplanan otobüs kullanılamaz hale gelirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Pentagon personel maaşı ödeyebilmek için bağış kullanacakKorku gerçeğe dönüştü! Ayı saldırıları sinemayı durdurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tekirdağ'da annenin vicdansızlığı 'Pes' dedirtti! 'Babası gelip şimdi bunu alacak' diyerek bırakıp gitti - 3. Sayfa'Babası gelip alacak' diyerek bırakıp gittiAdana'da hareketli gece! İş yerine el yapımı patlayıcı atıldı - 3. Sayfaİş yerine el yapımı patlayıcı atıldıTokat'ta kız yurdunda onlarca öğrenci hastanelik oldu! Ambulanslar peş peşe geldi - 3. SayfaKız yurdunda onlarca öğrenci hastanelik olduEşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını defalarca bıçakladı: Manisa'daki vahşet davasında karar çıktı - 3. SayfaEşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını defalarca bıçakladıİki grup arasındaki kavgada 1'i polis 4 kişi yaralandı - 3. Sayfaİki grup arasındaki kavgada 1'i polis 4 kişi yaralandıEvini define deposuna çevirmiş! 384 parça ele geçirildi - 3. SayfaEvini define deposuna çevirmiş! 384 parça ele geçirildi
Sonraki Haber Yükleniyor...