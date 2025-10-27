Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da akılalmaz görüntü! İETT şoförü ayağını uzatarak araç kullandı

İstanbul'da akılalmaz görüntü! İETT şoförü ayağını uzatarak araç kullandı

İstanbul'da İETT şoförünün yaptıklarını görenler inanamadı. Şoför, ayağını "İstanbulkart" basılan cihazın bulunduğu alana uzatarak araç kullanırken, o anlar bir yolcu tarafından görüntülendi.

İETT otobüsü şoförünün "İstanbulkart" basılan cihazın bulunduğu alana ayağını uzatarak aracını sürmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AYAĞINI CİHAZA UZATTI

Seyir halindeki "622-Yenidoğan-Mecidiyeköy" seferini yapan İETT otobüsünün şoförü, sağ ayağını validatör cihazının bulunduğu bölüme uzattı.

YOLCU O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Şoförün trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde araç kullanması bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

