İstanbul'da akılalmaz görüntü! İETT şoförü ayağını uzatarak araç kullandı
İstanbul'da İETT şoförünün yaptıklarını görenler inanamadı. Şoför, ayağını "İstanbulkart" basılan cihazın bulunduğu alana uzatarak araç kullanırken, o anlar bir yolcu tarafından görüntülendi.
İETT otobüsü şoförünün "İstanbulkart" basılan cihazın bulunduğu alana ayağını uzatarak aracını sürmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
AYAĞINI CİHAZA UZATTI
Seyir halindeki "622-Yenidoğan-Mecidiyeköy" seferini yapan İETT otobüsünün şoförü, sağ ayağını validatör cihazının bulunduğu bölüme uzattı.
YOLCU O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ
Şoförün trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde araç kullanması bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
