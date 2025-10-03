Beyoğlu'nda 10 aracın karıştığı İETT kazasında iddianame hazır! Şoför için 15 yıla kadar hapis talebi

İstanbul Beyoğlu'nda 22 Temmuz 2025'de Fadli A.'nın kullandığı İETT otobüsünün başka araçlara çarpmasıyla 10 aracın karıştığı kaza sonucu çöp kamyonetinde temizlik görevlisi olarak çalışan Uğur Tilkici'nin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

İETT ŞOFÖRÜ 'ŞÜPHELİ' KONUMUNDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Uğur Tilkici ‘ölen', Yasin Kımış, Adem Tilkici ve Perihan Kamadan ‘müşteki', Fadli A. ise ‘şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, olay günü Tarlabaşı Bulvarı üzerinde 10 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan Uğur Tilkici'nin 3 gün sonra vefat ettiği, aynı kazada müşteki Yasin Kımış'ın basit nitelikte yaralandığı, adı geçen müştekinin şikayetçi olduğu, Uğur Tilkici'nin anne babası olan müştekiler Perihan ve Adem Tilkici'nin de dosyaya müşteki olarak eklendiği anlatıldı.

Şüpheli Fadli A.'nın sevk ve idaresindeki İETT otobüsünün başka araçlara çarpması neticesinde kazanın meydana geldiği belirtilen iddianamede, şüpheli A.'nın idaresindeki otobüsün çarptığı araçlardan birinde müşteki Yasin Kımış'ın bulunduğu, bu esnada Uğur Tilkici'nin ise Beyoğlu Belediyesi'nin çöp kamyonetinde temizlik görevlisi olarak bulunduğu ve kaza sonrası vefat ettiği kaydedildi.

15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Kaza tespit tutanağında soruşturma konusu kazanın meydana gelmesinde şüpheli Fadli A.'nın kusurlu olduğu belirtilen iddianamede, şüphelinin ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.