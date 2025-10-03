Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Trafikte dehşet! Dayak yiyen motosikletli kadının intikamı kamerada

Kayseri'de trafikte yol verme kavgasında bir sürücü, kadın motosiklet sürücüsünü darbetti. Kadının erkek arkadaşına haber vermesi üzerine aracı takip eden şahıs da, kız arkadaşını darbeden sürücüyü dövdü. O anlar kameraya yansırken, polis ekipleri 2 kişiyi de gözaltına aldı.

Olay Talas ilçesinde meydana geldi. Trafikte 'yol verme' meselesi yüzünden çıkar tartışma kavgaya dönüştü. Kadın motosikletli G.N.Ö. (24) ile aracın içinde bulunan bir kadın arasında sözlü tartışma büyüyünce erkek sürücü M.D. (64) araya girdi. Öfkeli adam bir anda motosikletli kadına saldırmaya başladı. Genç kadın aldığı darbe ile yere düştü, sonra kalkıp zanlıları beklemeleri konusunda uyardı. Sonrasında erkek arkadaşını H.M.'yi arayan G.N.Ö. kaçan aracı takibe başladı. H.M., aracı park ettiği sırada M.D.'ye saldırarak darbetti. 

Trafikte dehşet! Dayak yiyen motosikletli kadının intikamı kamerada - 1. Resim

OLUP BİTEN HER ŞEY KAYDA ALINDI

Yaşananlar kameraya yansırken, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri H.M. ve M.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Haklarında adli işlem başlatılan şüpheliler emniyete götürüldü.

