Yükseköğrenim öğrencilerine Gençlik ve spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından sağlanan burs ve kredi ödemeleri için bekleyiş devam ediyor. Öğrenciler, 2026 yılın ilk ödemelerinin ne zaman hesaplara geçeceğini merak ediyor. İşte burs/kredi ödeme tarihleri ve son dakka gelişmesi...

KYK burs ödemeleri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. 2026 KYK burs ve kredi ödeme takvimi için GSB son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor.

KYK burs ve kredileri, her ay TC kimlik numarasının son hanesine bakılarak belirlenen tarihlerde öğrencilerin hesaplarına yatırılmaktadır. Yeni yılla beraber ilk ödemeye alacak olan öğrenciler, 2026 yılındaki güncel ödeme takvimini araştırmaya başladı.

Milyonlarca öğrencinin gözü onda! KYK bursu ne zaman yatacak 2026? Ödeme tarihi gündemde

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK 2026?

2026 yılı için KYK bursunun ne zaman yatacağı hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberimizde yer vereceğiz.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin burs-kredilerini alacaklar.

Geçen sene 5 Kasım'da açıklanan burs başvuru sonuçlarının ardından ilk ödemeler 18-22 Kasım tarihleri arasında hesaplara iki aylık olarak yatırılmıştı. Bu sene de benzer şekilde ödemelerin Kasım ayı içerisinde iki aylık olarak ödenmesi bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

2025 Ocak ayı itibarıyla KYK burs ücreti ön lisans ve lisans için 3000 TL olarak belirlendi. 2026 yılı KYK burs ve kredi ücreti Aralık-Ocak ayı içerisinde yeniden revize edilmesi bekleniyor.

SEVCAN GİRGİN

