Nevşehir'de polisin helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 40 zanlı gözaltına alındı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanların belirlenmesi amacıyla çalışma yaptı.

4 aydır sürdürülen çalışmanın ardından Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kent merkezi, Avanos, Acıgöl ve Ürgüp ilçelerinde 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

40 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Toplam 247 personel ile helikopter, dron ve dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 568 gram sentetik uyuşturucu, 964 uyuşturucu hap, 210 gram esrar, 38 gram kokain, 6 ruhsatsız tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca firari 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

ABDULLAH AYDEMİR

