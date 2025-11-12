KYK burs ve kredi ödeme takvimi 2026! İşte hesaplara geçeceği tarih

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından verilen burs ve öğrenim kredileri, her yıl olduğu gibi bu eğitim döneminde de öğrencilerin hesabına yatırılacak. 9 Kasım’da taahhütname onay sürecini tamamlayan öğrenciler, ilk ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEME TAKVİMİ 2026!

GSB, her ay düzenli olarak yapılan KYK burs ve kredi ödemelerinin, kimlik numarasının son rakamına göre yatırıldığını duyurdu. Buna göre ödemeler, her ayın 6’sı ile 10’u arasında hesaplara geçiyor.

2025-2026 eğitim yılı için burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri, taahhütnamelerini e-Devlet üzerinden onaylamalarının ardından Aralık ayında başlatılması bekleniyor. Öğrenciler, ödemelerini Ziraat Bankası kartları veya mobil bankacılık uygulamaları üzerinden takip edebilecek.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ilk defa burs alacak öğrencilere toplu ödeme yapılması bekleniyor. Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan burs ödemelerinin 6-10 Aralık tarihleri arasında toplu şekilde alınabileceği tahmin ediliyor.

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK 2026?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, burs ve kredi ödemelerinin her ayın 6’sı ile 10’u arasında gerçekleştirileceği belirtildi. Bu kapsamda 2026 yılı burs ödemeleri de aynı şekilde devam edecek.

KYK ödemeleri genellikle ayın ilk haftasında başlıyor ve 5 gün içinde tüm öğrencilere aktarılmış oluyor. Ödemeler, T.C. kimlik numarasının son rakamına göre farklı günlerde yatırıldığı için her öğrencinin ödeme tarihi değişiklik gösterebiliyor.

Burs veya kredi ödemesi alan öğrenciler, Ziraat Bankası hesapları üzerinden ödemelerini sorgulayabiliyor.

İLK KEZ KYK BURS ALANLAR NE ZAMAN ALACAK?

9 Kasım’da taahhütname onayını tamamlayan öğrenciler için ödemeler Aralık ayında başlayacak. Yeni bursiyerlerin ödemeleri, normalde ekim ayından itibaren geçerli sayıldığı için ilk yatırılan tutar toplu olacak.

Bu kapsamda, ilk kez burs almaya hak kazanan öğrencilerin hesaplarına Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan üç aylık ödeme yapılması öngörülüyor.

Burs ve kredi tutarlarının 2026 yılı itibarıyla artış göstermesi bekleniyor. GSB’nin resmi açıklamasında, yeni yıl bütçesiyle birlikte burs miktarının güncelleneceği ve artış oranının yıl sonuna doğru duyurulacağı ifade edildi.