Brezilya’da darbe planlamak suçundan hüküm giyen eski cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, yaklaşık 9 aydır süren kronik hıçkırıklarının tedavisi için hastanede tıbbi bir işlem geçirdi. Doktorlar, operasyonun başarılı geçtiğini açıkladı.

Brezilya’da darbe planlamak suçundan hüküm giyen eski cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro’nun sağlık durumu yeniden gündeme geldi. Çift fıtık ameliyatının ardından bu kez kronik hıçkırıkları nedeniyle tedavi altına alınan Bolsonaro’nun, diyafram sinirlerine yönelik bir işlem geçirdiği bildirildi.

Sağlık ekiplerinden yapılan açıklamaya göre, Cumartesi günü gerçekleştirilen tıbbi işlem yaklaşık bir saat sürdü ve sorunsuz tamamlandı. Doktorlardan Claudio Birolini, yapılan müdahalenin bir ameliyat olmadığını özellikle vurguladı. Bir diğer doktor ise tedavinin ‘iyi geçtiğini’ belirtti.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA FITIK AMELİYATI OLMUŞTU

70 yaşındaki Bolsonaro, geçtiğimiz hafta çift fıtık ameliyatı geçirmiş ve sağlık durumu nedeniyle hastaneye sevk edilmişti. Söz konusu ameliyatın ardından, eski cumhurbaşkanının aylardır yaşadığı tekrarlayan hıçkırıkların tedavi edilmesine karar verildi. Bolsonaro’nun eşi Michelle Bolsonaro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son dokuz ayın “mücadele ve acıyla dolu geçtiğini” ifade etti.

BREZİLYA'DAKİ OLAYLAR

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu koltuğundan etmişti. Seçimleri kazanan Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri, önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, 8 Ocak 2023'te ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak, polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasını basmıştı.

Brezilya Federal Polisi, 26 Kasım 2024'te Bolsonaro'nun, Lula da Silva hükümetine yönelik planlanan darbe girişimine dahil olduğunu iddia etmiş, Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi de 26 Mart'ta savcılığın Bolsonaro dahil 7 kişi hakkında hazırladığı darbe girişimi iddianamesini oy birliğiyle kabul etmişti.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, Bolsonaro'nun 27 yıl hapis cezasının kesinleştiğine ve infazının başlatılmasına hükmetmişti.

