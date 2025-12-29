Iğdır’da bir kuyumcu, gece saatlerinde motosikletli bir şüpheli tarafından soyuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, şüphelinin kapıyı kırarak dükkâna girdiği ve yaklaşık 5-6 kilo altını alarak kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, gerçek zarar yapılacak sayımın ardından netleşecek.

Iğdır'da Cumhuriyet Caddesi üzerinde, saat 03.11 sıralarında motosikletli şahıs, bir kuyumcunun kapısını kırarak içeri girdi. Dükkana rahatlıkla giren şüphelinin kamerayı fark etmesi üzerine kaskını tamamen kapattığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

5-6 KİLO ALTIN ÇALDI

Telefonunun ışığını kullanarak içeride bir süre dolaşan şüpheli, yaklaşık 5-6 kilo ağırlığında altını alarak olay yerinden kaçtı. Sabah saatlerinde dükkanını açmak için gelen iş yeri sahibi Habip Temirak, altınların çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

KUYUMCUDA SAYIM YAPILACAK

Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızın kimlik tespiti ve çalınan altınların bulunması için soruşturmanın sürdürdüğü öğrenilirken gerçek zararın yapılacak sayım sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi.

