Diyarbakır’da sabaha karşı başlayan kar yağışı, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Beyaza bürünen caddeler, sokaklar ve araçlar, özellikle kara ve hava ulaşımında aksamalara yol açtı. Kar yağışı nedeniyle Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda da ulaşımda sıkıntılar yaşanırken 9 uçuş iptal oldu, 3 uçuş gecikmeli gerçekleşecek! Vatandaşlar ''Diyarbakır uçak seferleri iptal mi oldu?'' sorusuna cevap ararken Diyarbakır Havalimanı'ndaki uçuşlar kontrol ediliyor.

Hava ulaşımında da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Diyarbakır Havalimanı’nda bazı seferler iptal edilirken, bazı uçuşlar ise gecikmeli olarak gerçekleştirildi. Yolcular güncel uçuş bilgilerini kontrol ederken ''Diyarbakır uçak seferleri iptal mi oldu?'' sorusu da gündeme taşındı. İşte Diyarbakır iptal ve gecikmeli uçak seferleri...

Diyarbakır uçak seferleri iptal mi oldu? 9 uçuş iptal oldu, 3 uçuş gecikmeli gerçekleşecek!

DİYARBAKIR UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

Diyarbakır uçak seferleri iptal edilriken bazı seferler de gecikmeli olarak devam etti. 29 Aralık Salı günü yoğun kar yaşığı ve rüzgar sebebi ile bazı uçuşlar iptal edilmek zorunda kaldı.

Kentte devam eden yoğun kar yağışı ve düşük sıcaklıklar nedeniyle yetkililer, vatandaşları trafik ve hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

DİYARBAKIR İPTAL VE GECİKMELİ UÇAK SEFERLERİ

İPTAL OLAN UÇUŞLAR

TK2606 | İstanbul | 12:45

VF4134 | Ankara | 13:25

VF4504 | Bursa | 18:05

PC2381 | İstanbul / S. Gökçen | 09:10

VF4133 | Ankara | 09:40

VF3187 | İstanbul / S. Gökçen | 09:50

TK2607 | İstanbul | 13:30

VF4505 | Bursa | 14:00

GECİKMELİ OLAN UÇUŞLAR

XQ9192 | İzmir | 11:10 - 18:00

XQ7112 | Antalya | 18:00

XQ9193 | İzmir | 11:45 - 18:30

