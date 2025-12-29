Yoğun kar yağışı, hava ulaşımını da etkiliyor. 29 Aralık 2025 itibarıyla İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan bazı uçuşlar iptal edildi. Kar ve buzlanma nedeniyle uçakların güvenli kalkışı sağlanamayınca, seferler geçici olarak durduruldu. Peki, kar yağışında uçak kalkar mı, karda uçuşlar iptal olur mu? İşte tüm detaylar...

Kış aylarının etkisini artırdığı bugünlerde kar yağışı, sadece kara yollarını değil hava ulaşımını da etkiliyor. 29 Aralık 2025 Pazartesi günü, uçak yolculuğu planlayan vatandaşlar “Kar yağışında uçak kalkar mı, karda uçuşlar iptal olur mu?” sorusuna cevap arıyor. Uzmanlar ise kar yağışı ve buzlanmanın havaalanı operasyonlarını etkileyebileceğini fakat uygun önlemler alındığında uçuşların güvenle gerçekleştirilebileceğini belirtiyor.

Kar yağışında uçak kalkar mı, karda uçuşlar iptal olur mu? 29 Aralık uçak seferlerinin durumu merak konusu

KAR YAĞIŞINDA UÇAK KALKAR MI?

Kış aylarında kar yağışı uçak seferlerini doğrudan etkilemese de hava koşulları uçuşların güvenliğini belirleyen en önemli faktördür. Kar yağarken uçaklar kalkabilir fakat pistlerin durumu, görüş mesafesi, rüzgar hızı ve uçak tipi gibi unsurlar kalkışın güvenli olup olmadığını belirler.

Havaalanları, kar ve buz birikintilerini temizlemek için özel ekipmanlar kullanırken uçakların güvenli bir şekilde kalkması sağlanır. Yeni havacılık teknolojileri ve güvenlik önlemleri sayesinde, çoğu karlı havada uçuş planlandığı gibi gerçekleşebilir.

KARDA UÇUŞLAR İPTAL OLUR MU?

Yoğun kar yağışı, görüş mesafesinin düşmesi veya pistlerin aşırı buzlanması gibi durumlar uçuşların ertelenmesine veya iptal edilmesine yol açabiliyor. Pilotlar ve havayolu şirketleri, yolcu güvenliğini öncelikli olarak dikkate alarak gerekli gördüğünde seferleri durdurur.

Uçaklar, kalkış öncesinde de-icing işlemleri ve detaylı kontrollerden geçerek buzlanmaya karşı hazırlanır. Pistlerin sürekli temizlenmesi ve hava durumu takibi, uçuşların mümkün olduğunca güvenli şekilde gerçekleşmesini sağlar.

29 ARALIK İPTAL OLAN UÇUŞLAR

29 Aralık itibarıyla bazı uçuşlar kar ve hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İstanbul Havalimanı’nda Şanlıurfa, Samsun ve İzmir seferleri iptal edilirken, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Diyarbakır, Şırnak ve Kayseri uçuşları gerçekleştirilemedi.



