Yurdun büyük bölümünde gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde ulaşımı ciddi şekilde etkiliyor. Kar ve tipi nedeniyle bazı kara yollarında geçici kapanmalar yaşanırken, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla trafiğin güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Vatandaşlar ise hava koşullarından dolayı ''Bolu yolu kapalı mı? '' sorusunu gündeme taşımış durumda.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 28 Aralık Pazar günü Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar etkili oldu. Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan gibi yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi geçmiş durumda. Peki, Bolu yolu kapalı mı?

Bolu Dağı’nda etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle D-100 kara yolunda ağır tonajlı araçların geçişi kısa süreliğine durduruldu. Kar kalınlığının 40 santimetreyi geçtiği bölgede, kayganlaşan yolda bir tırın şarampole kayması sonucu ekipler acil müdahale gerçekleştirdi. Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları sonrası ağır tonajlı araçların geçişine tekrar izin verildi.

Trafik ekipleri Kaynaşlı mevkisi ve Bolu tarafında oluşturulan kontrol noktalarında sürücüleri yönlendirerek yolun güvenliğini sağlıyor. İstanbul ve Ankara istikametinde seyahat eden sürücülerin, kar ve buzlanma nedeniyle dikkatli olmaları, hız ve takip mesafesine özen göstermeleri gerektiği yetkililer tarafından duyuruldu.

Bolu Dağı’nda trafik akışı normal seyrine dönerken Karayolları ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

