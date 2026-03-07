Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 4 ilde müftü atamaları yapıldı. Hatay, Ağrı, Adıyaman ve Edirne’deki yeni müftüler Resmî Gazete’de yayımlanan karar ile görevlerine resmen başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 ilde müftü değişikliklerini içeren yeni bir atama kararına imza attı.. Karar Resmi Gazete'de yayımlanırken; 30 Ocak 2026 tarihli 32 sayılı önceki karar kapsamında atanması planlanan bazı isimlerin ataması iptal edildi.

İŞTE ATANAN İSİMLER

Buna göre, Hatay İl Müftülüğü’ne Ağrı İl Müftüsü Necati Şafak, Ağrı İl Müftülüğü’ne İhsan İlhan, Adıyaman İl Müftülüğü’ne Mehmet Reşat Şavlı, Edirne İl Müftülüğü’ne ise Burhan Çakır atandı.

Resmî Gazete’de yayımlanan kararla birlikte, önceki atamalarda görev alacakları açıklanan Ahmet Dilek, Ahmet Aktürkoğlu ve Mustafa Düzgüney’in atamaları iptal edilmiş oldu. Yeni düzenleme, ilgili illerdeki din hizmetlerinin ve idari yapılanmanın güncellenmesi amacıyla hayata geçirildi.

Atamaların, bölgedeki il müftülüklerinin çalışmalarının etkinliğini artırması ve kamu hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması hedeflendiği belirtildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası