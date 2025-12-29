Hamas duyurdu! Ebu Ubeyde Gazze'de öldürüldü mü?
Kassam Tugayları, Hamas'ın silahlı kanadının sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Ağustos ayında öldürüldüğünü doğruladı.
Gazze merkezli El-Kassam Tugayları, örgütün askeri ve siyasi yapısında kritik görevler üstlenen isimlerin öldüğünü açıkladı.
Katar merkezli Al Jazeera Mubasher üzerinden servis edilen duyuruda örgütün kamuoyunda en bilinen yüzlerinden biri olan resmi sözcü Ebu Ubeyde’nin de hayatını kaybettiğini doğrulandı.
MUHAMMED SİNVAR’IN ÖLDÜĞÜ AÇIKLANDI
Lider kadroda yer alan Muhammed el-Sinvar’ın hayatını kaybettiği de resmi olarak paylaşıldı.
REFAH TUGAYI KOMUTANI DA LİSTEDE
El-Kassam Tugayları, Refah Tugayı’nın komutanı olarak bilinen Muhammed Şebana’nın da hayatını kaybedenler arasında olduğunu açıkladı.
"Gerçekleştirilen saldırılara ve ihlallere rağmen direniş, halkımızın yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmektedir"
Şebana’nın adı, Gazze’nin güneyindeki operasyonlarda öne çıkan isimler arasında yer alıyordu.
SİLAHLANDIRMA VE OPERASYON SORUMLUSU ÖLDÜ
Yapılan bir diğer duyuruda, El-Kassam’ın silahlandırma komutanı ve önceki dönem operasyon sorumlusu Raid Saad’ın da öldüğü bilgisi paylaşıldı.
HAMAS’TA YENİ SÖZCÜ YİNE 'EBU UBEYDE' OLDU
Hamas, yeni dönemde de örgütün sözcülük görevini “Ebu Ubeyde” adıyla sürdüreceğini duyurdu.
"ÜMMET TEK SIRA HALİNDE DURMALI"
Yeni Ebu Ubeyde, İslam dünyasına seslenen açıklamasında, ümmetin önünde açık bir görev bulunduğunu dile getirdi. Bölgeyi “Büyük İsrail” olarak tanımladığı yapının kapısı haline getirmeye çalışan baş düşmana karşı tek saf halinde durulması gerektiğini söyledi.
LÜBNAN VE SURİYE SALDIRILARINI İŞARET ETTİ
Açıklamada, İsrail’in Lübnan ve Suriye’ye yönelik saldırılarının sürmesi, bu hedefin en açık kanıtı olarak gösterildi.
SURİYE HALKINA ÖZEL MESAJ
Ebu Ubeyde, siyonist saldırılara karşı tek başına bedenleriyle direndiğini ifade ettiği Suriye halkına selam gönderdi.
GAZZE VURGUSU: ZAYIFLIK GÖRÜNÜR HALE GELDİ
Gazze üzerinden İsrail’e yüklenen Ebu Ubeyde, “Uyanın ey İslam milleti, Gazze’de aşağılanmış bu düşman Netanyahu zayıflığını görün” ifadelerini kullandı.
"İŞGALİN SONBAHARI BAŞLADI"
Mesajın en dikkat çeken bölümünde ise “işgalin sonbaharının başladığı” ifadesi yer aldı. Ebu Ubeyde, yeni bir savaşın İsrail’in temellerini sarsacağını ve sonunu hızlandıracağını dile getirdi.