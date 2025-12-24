Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas’ın Siyasi Büro’sunda üst düzey görevde bulunan Halil el-Hayya başkanlığındaki heyeti Ankara’da kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas heyetiyle ateşkesin ikinci aşamasını ve derinleşen insani krizi masaya yatırdı.

ATEŞKESİN İKİNCİ AŞAMASI GÜNDEMDE

Diplomatik kaynaklara göre görüşmelerin merkezinde, Gazze Şeridi’ndeki mevcut durum, ağırlaşan insani tablo ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçiş süreci yer aldı. Ankara, Gazze’de kalıcı sükûnetin sağlanması için yürütülen temaslarını bu başlık üzerinden sürdürdü.

TÜRKİYE’NİN FİLİSTİN TUTUMU MASADA

Görüşmede ayrıca Ankara’nın Filistin meselesine yaklaşımı bir kez daha ortaya kondu. Türkiye’nin Filistin halkının hakları konusunda çizgisini koruduğu, bu duruşun uluslararası platformlarda da devam ettiği ifade edildi. Gazze’deki yıkımın ardından barınma, yardım dağıtımı ve çatışma sonrası toparlanmaya yönelik Türkiye’nin sahadaki insani katkıları da gündeme geldi.

Hamas heyeti, mevcut ateşkes çerçevesinde üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirdiklerini dile getirdi.

Gazze barış planının ikinci aşamasıyla ilgili fikir alışverişinde bulunulan görüşmede, Bakan Fidan, Türkiye'nin Filistinlilerin haklarını her platformda en güçlü şekilde savunmaya devam ettiğine işaret ederek, Gazze'deki barınma ve insani yardım ihtiyacının giderilmesi için Türkiye'nin sürdürdüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gazze’de İsrail’in askeri faaliyetlerini sürdürdüğünü öne süren heyet, bu durumun ateşkesin ikinci aşamasına geçişi zorlaştırdığını savundu. Yardım girişlerinin yetersiz kaldığına dikkat çekilerek, Gazze’ye ulaşan kamyonların önemli bir bölümünün insani yardım dışı malzeme taşıdığı bilgisi paylaşıldı. İlaç, yakıt ve barınma malzemelerinde ciddi açıklar bulunduğu ifade edildi.

BATI ŞERİA DA GÜNDEME GELDİ

Toplantıda Gazze’nin yanı sıra Batı Şeria’daki gelişmeler de ele alındı. İsrail’in buradaki uygulamalarına yönelik tepkiler dile getirilirken, Filistinlilere yönelik artan baskıların durdurulması için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiği görüşü öne çıktı..

