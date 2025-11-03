ABD'de evlat dehşeti! Eski muhabir annesini bıçaklayarak öldürdü

Dehşete düşüren olay, ABD'nin Wichita kentinde meydana geldi. 47 yaşındaki eski haber spikeri Angelynn Mock, 80 yaşındaki annesi Anita Avers’ı bıçaklayarak öldürdü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, eve ulaştığında bahçede duran bir kadın olduğunu fark etti. Kısa süre içinde bu kadının Angelynn Mock olduğu belirlendi.

YATAĞINDA KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Evin içine giren ekipler, Mock’un annesini yatağında hareketsiz halde buldu. Birden fazla bıçak darbesi aldığı tespit edilen Avers, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

CİNAYETLE SUÇLANDI

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, Mock’un da yaraları olduğu ve hastanede tedavi gördükten sonra gözaltına alındığı belirtildi.

People dergisinin haberine göre, birinci derece cinayet suçlamasıyla tutuklanan 47 yaşındaki kadın 1 milyon dolar kefalet bedeliyle cezaevinde tutuluyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

MUHABİR OLARAK GÖREV YAPIYORMUŞ

Cani kadının 2011–2015 yılları arasında St. Louis’deki Fox 2 kanalında haber spikeri ve muhabir olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Daha sonra satış departmanına geçen Mock’un, tutuklandığı sırada bir yazılım şirketinde çalıştığı öğrenildi.

Olayın nedeni henüz kesin olarak bilinmezken, ilk duruşma tarihine dair bilgi ise kamuoyuyla paylaşılmadı.