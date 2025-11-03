Ahmet Türk'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan övgüsü: O desteklediği için...

Eski milletvekili, Mardin eski Büyükşehir Belediye Başkanı DEM Partili Ahmet Türk, Terörsüz Türkiye sürecinde dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Sabah'a açıklamalarda bulunan Türk, terör örgütünün silah bırakma kararının ardından TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun geçmişteki örneklerinden daha farklı ilerlediğini söyledi.

"DEVLET BEY DİMDİK DURAN BİR İNSAN"

Liderlerin sürece bakış açılarını yorumlayan Türk, "Özgür Özel tabanına göre daha iyi bir yerde duruyor. Özel sürecin başarıya ulaşmasını isteyen biri, tutumunu yapıcı buluyorum. Babacan bu konuda demokrat bir tavır sergiliyor, Davutoğlu çözüm yönünde ön açıcı bir irade sergiliyor. Devlet bey çok saygı duyduğum bir lider. Bu süreçte dimdik duran ve sürece sahip çıkan bir insan. Bir devlet aklıdır bu duruş." dedi.

"CUMHURBAŞKANI DESTEĞİNİ AÇIKÇA İFADE ETTİ"

Türk açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bu projeyi sadece PKK'nın silah bırakması olarak görmemek gerekir, bir Türk-Kürt kardeşliğinin ötesinde Ortadoğu'nun demokratikleşmesinin önünü açacak büyük bir proje olarak görülmesi gerekir.

Cumhurbaşkanı bu süreci desteklediği için süreç ilerliyor. Her şeyi hesaplıyor, gelebilecek eleştirileri bile göz önünde bulunduruyor. Sürecin başında bu komuyla ilgili düşüncelerini çok fazla kamuoyuyla paylaşmadı ama son zamanlarda süreci sonuna kadar destekleyeceğini açıkça ifade etti. Bugüne kadar Mustafa Kemal dışında devletin bütün kurumlarında etkin gücü olan Sayın Erdoğan oldu" dedi.

Ayrıca "Güçlü bir siyasi konsensüs var" diyen Türk, burada da yürütme erkinin başında olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a önemli bir görev düştüğünü belirtti.