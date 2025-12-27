Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda Türk edebiyatının en sevilen eserlerinden biri olan Sabahattin Ali’nin “Kürk Mantolu Madonna” romanına yer verdi. Jenner’ın paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

29 yaşına yeni giren manken Kendall Jenner, tarzı ve paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Ancak bu kez yaptığı paylaşım, moda dünyasının ötesinde edebiyata olan ilgisini de gösterdi.

TÜRK EDEBİYATINA SÜRPRİZ GÖNDERME

Ünlü modelin paylaştığı “Kürk Mantolu Madonna” kitabı, özellikle Türk takipçileri tarafından şaşkınlık ve hayranlıkla karşılandı.

Kendall Jenner’ın ‘Kürk Mantolu Madonna’ paylaşımı gündem oldu

Sosyal medya kullanıcıları, Jenner’ın paylaşımını yorum yağmuruna tuttu. Bazı takipçiler, “Klasiklerimizin dünyanın dört bir yanında okunması gerçekten gurur verici” şeklinde yorumlar yaptı.

Öte yandan, ünlü modelin daha önce de elinde farklı klasik eserlerle fotoğraflar paylaştığı hatırlatılarak, bazı kullanıcılar Jenner’ın kitapları gerçekten okuyup okumadığı konusunda şüphelerini dile getirdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası